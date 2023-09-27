Бурятия стала лидером в ДФО по «чёрным» зарплатам





В Дальневосточном федеральном округе в текущем году выявлено более 300 работодателей, уклоняющихся от оформления трудовых отношений. По требованию прокуроров с 650 работниками заключены трудовые договоры, сообщили Генеральной прокуратуре РФ по ДФО.Деньги, выплаченные без официального трудоустройства и оформления трудового договора, считаются «чёрной» зарплатой. Такие нарушения допускались предприятиями отрасли торговли, общественного питания, строительства, охранной деятельности.В Бурятии выявили наибольшее число людей, получающих «чёрную» зарплату – 144. Следом - Республика Саха (Якутия) - 126, далее Забайкальский - 123, Приморской - 68, Хабаровский – 52 края.К примеру, прокурорами Бурятии установлено 56 работодателей, уклонившихся от оформления трудовых отношений, выполнявшими трудовые функции. После прокурорского вмешательства со всеми работниками заключены трудовые договоры, к административной ответственности по части 4 статьи 5.27 КоАП РФ привлечены 19 лиц.Подобные факты пресечены на предприятиях Анабарского и Сунтарского районов Республики Саха (Якутия). По постановлению прокуроров работодатели привлечены Гострудинспекцией к административной ответственности по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ. В штатное расписание предприятий внесены изменения путём включения дополнительных должностей, с гражданами оформлены трудовые правоотношения.Органами прокуратуры Приморского края приняты меры реагирования в отношении 45 работодателей по фактам незаключения трудовых договоров с работниками. Благодаря вмешательству прокуратуры с 68 работниками в установленном законом порядке оформлены трудовые отношения.Не все работодатели хотят платить отчисления за работников в социальный фонд России и налоговую службу.- Генеральная прокуратура Российской Федерации напоминает, что последствия таких нарушений касаются наёмного персонала и ограничивают реализацию их прав на пенсионное обеспечение и иные социальные выплаты (по болезни, беременности и родам), оформление кредитных, в том числе ипотечных отношений в банках, - отметили в управлении Генеральной прокуратуры по ДФО.