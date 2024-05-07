07 мая

06 мая

Популярное

В Улан-Удэ открыли мемориальную доску известному тележурналисту Виктору Измайлову

В Улан-Удэ открыли мемориальную доску известному тележурналисту Виктору Измайлову
Общество, 
Виктор Измайлов проработал на телевидении больше 30 лет

Накануне, 6 мая, в Улан-Удэ состоялось открытие мемориальной доски известному тележурналисту, общественному деятелю, заслуженному работнику культуры России и Бурятии Виктору Измайлову. Доска памяти появилась на фасаде здания ГТРК «Бурятия», где Виктор Вавилович работал с 1965 по 1997 годы.

Виктор Измайлов был также депутатом II созыва Народного Хурала Бурятии, трудился на посту заместителя председателя республиканского парламента.

- Это был очень опытный тележурналист, работал заместителем председателя Народного Хурала. Его отличал, прежде всего, талант работы с людьми, отличал его высокий патриотизм, отличало его глубокое знание всех тех проблем. которые необходимо решать на законодательном уровне Республики Бурятия,- отметил врио председателя Народного Хурала Баир Гармаев.

На открытие мемориальной доски пришли родственники Виктора Вавиловича, журналисты, ветераны БАМа и т.д.

Виктор Вавилович Измайлов скончался в мае 2019 года. Ему было 80 лет.

Его ещё при жизни называли «символом бурятского телевидения». Был наставником нескольких поколений бурятских тележурналистов. Многие жители Бурятии до сих пор помнят телевизионные сюжеты Виктора Вавиловича. Он провёл множество телемарафонов, совершал сложнейшие экспедиции, итогом которых, например, стала уникальная панорама строительства БАМ.
мемориальная доска журналисты

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Бурятия примет первенство ДФО по дзюдо
Бурятия примет первенство ДФО по дзюдо
Общество, 07.05.2024
Оно состоится в столице республики в конце этой недели
Школьники Бурятии высадят «Сады памяти»
Школьники Бурятии высадят «Сады памяти»
Общество, 07.05.2024
Республика присоединится к международной акции
В Бурятии 96 детей получат помощь в рамках проекта «Доктор Лошадь»
В Бурятии 96 детей получат помощь в рамках проекта «Доктор Лошадь»
Общество, 07.05.2024
Занятия на лошадях проводят специально обученные опытные инструкторы
Легендарный борец Бувайсар Сайтиев высоко оценил бурятского спортсмена
Легендарный борец Бувайсар Сайтиев высоко оценил бурятского спортсмена
Общество, 07.05.2024
Он отметил, что Тамир Ешинимаев показал «очень зрелую, уверенную борьбу»
На юге Бурятии завершилось строительство школы и детсада
На юге Бурятии завершилось строительство школы и детсада
Общество, 07.05.2024
Сейчас идёт подготовка объектов к открытию
В Чите появится музей-чум высотой с пятиэтажный дом
В Чите появится музей-чум высотой с пятиэтажный дом
Общество, 07.05.2024
Его построят в этно-археопарке «Сухотино»
Учёные Бурятии разработали средство с противоопухолевым действием
Учёные Бурятии разработали средство с противоопухолевым действием
Общество, 07.05.2024
Оно создано на основе эфирного масла и гидролата полыни Сиверса
В Улан-Удэ временно перекроют улицу Борсоева
В Улан-Удэ временно перекроют улицу Борсоева
Общество, 07.05.2024
10 мая здесь будет проведён легкоатлетический пробег
В улан-удэнском сквере имени Сенчихина прошёл митинг в честь Дня Победы
В улан-удэнском сквере имени Сенчихина прошёл митинг в честь Дня Победы
Общество, 07.05.2024
«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
В Бурятии супруги отметили 66-летие совместной жизни
В Бурятии супруги отметили 66-летие совместной жизни
Общество, 07.05.2024
Марш Мендельсона вновь заиграл для супругов Хобоевых
В Бурятии федеральные дорожники восстанавливают покрытие на трассах
В Бурятии федеральные дорожники восстанавливают покрытие на трассах
Общество, 07.05.2024
Так, в середине мая запланирован ямочный ремонт дорог
В Монголии проходит выставка юрт
В Монголии проходит выставка юрт
Общество, 07.05.2024
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с площади Сухэ-Батора
В Улан-Удэ автобусы украшают к 9 мая
В Улан-Удэ автобусы украшают к 9 мая
Общество, 07.05.2024
Там будет играть музыка военных лет

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^