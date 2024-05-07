07 мая

06 мая

Популярное

В Бурятии нашли мёртвой женщину, пропавшую полгода назад

В Бурятии нашли мёртвой женщину, пропавшую полгода назад
Происшествия, 
Она ушла из благотворительного учреждения и бесследно исчезла

Ещё в середине декабря в столице Бурятии объявили в розыск 58-летнюю жительницу соседнего Забайкалья. В начале ноября она покинула благотворительный центр помощи в Улан-Удэ – женщину направили туда из аналогичного учреждения в Чите. С тех пор о ней ничего не было известно.

Заявление о пропаже поступило в полицию от родственников через месяц с лишним. Известно, что женщина исчезала и ранее. На официальном сайте МВД по РБ тогда опубликовали её приметы.

А спустя полгода стало известно, что пропавшую обнаружили мёртвой. О её гибели сообщили в добровольческом поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» в Бурятии. Волонтёры принесли соболезнования родным и близким.


пропавшие без вести розыск смерть

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии нашли мёртвой женщину, пропавшую полгода назад
В Бурятии нашли мёртвой женщину, пропавшую полгода назад
Происшествия, 07.05.2024
Она ушла из благотворительного учреждения и бесследно исчезла
Из Бурятии выпроваживают иностранца-нелегала
Из Бурятии выпроваживают иностранца-нелегала
Происшествия, 07.05.2024
Его обязали покинуть страну через суд
В Улан-Удэ менеджер банка спасли клиентку от потери 4 млн
В Улан-Удэ менеджер банка спасли клиентку от потери 4 млн
Происшествия, 07.05.2024
Женщина едва не перевела все сбережения мошенникам  
В северном районе Бурятии ввели режим ЧС
В северном районе Бурятии ввели режим ЧС
Происшествия, 07.05.2024
Там сложная ситуация с лесными пожарами
Иркутянина отправили в колонию за контрабанду леса на 10 млн
Иркутянина отправили в колонию за контрабанду леса на 10 млн
Происшествия, 07.05.2024
За рубеж незаконно вывезли 6 тысяч кубометров лесоматериалов
В Улан-Удэ под конец дня встали трамваи
В Улан-Удэ под конец дня встали трамваи
Происшествия, 07.05.2024
На Элеваторе с рельсов сошёл вагон 
В Бурятии локализовали пожар вблизи посёлка Таксимо
В Бурятии локализовали пожар вблизи посёлка Таксимо
Происшествия, 06.05.2024
Перехода огня на посёлок удалось избежать

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^