Она ушла из благотворительного учреждения и бесследно исчезла
Ещё в середине декабря в столице Бурятии объявили в розыск 58-летнюю жительницу соседнего Забайкалья. В начале ноября она покинула благотворительный центр помощи в Улан-Удэ – женщину направили туда из аналогичного учреждения в Чите. С тех пор о ней ничего не было известно.
Заявление о пропаже поступило в полицию от родственников через месяц с лишним. Известно, что женщина исчезала и ранее. На официальном сайте МВД по РБ тогда опубликовали её приметы.
А спустя полгода стало известно, что пропавшую обнаружили мёртвой. О её гибели сообщили в добровольческом поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» в Бурятии. Волонтёры принесли соболезнования родным и близким.
В Бурятии нашли мёртвой женщину, пропавшую полгода назад
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Она ушла из благотворительного учреждения и бесследно исчезла
Побег предотвратили судебные приставы
Возбуждено уголовное дело о халатности
Его обязали покинуть страну через суд
Женщина едва не перевела все сбережения мошенникам
Там сложная ситуация с лесными пожарами
За рубеж незаконно вывезли 6 тысяч кубометров лесоматериалов
Он обворовывал своих односельчан
Ещё одного человека он сильно избил
Для его тушения пустили встречный пал
На Элеваторе с рельсов сошёл вагон
На мужчине загорелась одежда
Дачников эвакуировали
Проводится проливка и разбор конструкций
Перехода огня на посёлок удалось избежать