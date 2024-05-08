Мероприятия состоялись в преддверии Дня Победы
Вчера, 7 мая, в столице Бурятии, на мемориале воинам, умершим от ран в госпиталях города Улан-Удэ прошёл торжественный митинг, посвящённый 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войны. Почтить память воинов пришли учащиеся образовательных организаций Октябрьского района, сотрудники организаций и предприятий различных форм собственности, депутаты Народного Хурала РБ и Улан-Удэнского городского совета депутатов, ветераны трудового фронта и жители района.
Торжественным маршем, отдавая дань памяти и уважения погибшим в годы Великой Отечественной войны, перед участниками митинга прошли парадные расчёты воинов 5-й отдельной гвардейской танковой Тацинской Краснознамённой, ордена Суворова бригады, 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, 103-й ракетной Краснознамённой, орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого бригады, 30-й артиллерийской бригады, 35-й гвардейской зенитной ракетной бригады, воины – связисты 75 бригады управления.
Также в Октябрьском районе Улан-Удэ прошли митинги у памятников военной истории и бюстов Героев Советского Союза. В память о героических подвигах 7 мая учащиеся образовательных организаций района, сотрудники предприятий и организаций, жители и гости города возложили венки и цветы к бюстам Героев Советского Союза Москалева Г.Н., Ринчино Б.Р., Тулаева Ж.Е., Хантаева В.Х., Балдынова И.В. Об этом рассказали в районной администрации.
В районе Улан-Удэ прошли митинги у памятников Великой Отечественной
Общество, Фото:
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