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В Бурятии задумались о снятии запрета на промышленный вылов омуля

В Бурятии задумались о снятии запрета на промышленный вылов омуля
Власть,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Добычу омуля собираются вернуть в 2025 году в режиме промразведки

В Бурятии хотят начать добычу омуля в режиме промразведки. Об этом 6 мая заявил министр сельского хозяйства Бурятии Галсан Дареев на ежегодном выпуске личинок омуля на реке Большая речка Кабанского района.

- Мероприятия по искусственному воспроизведению ценного омуля позволяют нам быстро восстанавливать популяцию, чтобы она достигла своей биологической массы в 10 тысяч тонн. И тогда уже можно говорить о снятии запрета на вылов. Мы сейчас прорабатываем вопрос чтобы в 2025 году начать добычу в режиме промразведки. Мы уже обозначили данный вопрос на научно-промысловом совете Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, чтобы учёные оценили определили квоты, рыболовные участки и орудия лова. По мнению сотрудников ВНИРО начинать можно с северного Байкала, где популяция омуля быстрее восстанавливается, - рассказал Галсан Дареев.

Как напомнили в министерстве сельского хозяйства РБ, в естественных условиях в акваторию Байкала скатывается около 3 млрд личинок и почти миллиард личинок от искусственного воспроизводства каждый год. В республике за последние 5 лет удалось достичь кратного увеличения воспроизводства омуля, что позволило с 2023 года открыть летний любительский лов омуля на определённых участках озера Байкал. Искусственным воспроизведением омуля в Республике Бурятия занимается Большереченский рыбоводный завод.
Бурятия омуль

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