Молодые сотрудники УФСИН Бурятии приняли присягу

















В преддверии празднования Дня Победы в УФСИН России по Бурятии прошла торжественная церемония принятия присяги молодыми сотрудниками уголовно-исполнительной системы региона.У памятника герою Советского Союза Владимиру Борсоеву на верность закону и народу Российской Федерации присягнули 22 молодых сотрудника, поступившие на службу в различные подведомственные учреждения.С принятием присяги и вступлением в ряды сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний молодых сотрудников поздравили заместитель начальника управления Евгений Слабухин, председатель Совета ветеранов УИС Елизавета Алексеева, а также заместители начальников учреждений.Они отметили высокую ответственность за выполнение требований Присяги и служебного долга, а также пожелали молодому поколению с честью и достоинством продолжать традиции уголовно-исполнительной системы, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.