07 мая

06 мая

Популярное

Легендарный борец Бувайсар Сайтиев высоко оценил бурятского спортсмена

Легендарный борец Бувайсар Сайтиев высоко оценил бурятского спортсмена
Общество, 
Он отметил, что Тамир Ешинимаев показал «очень зрелую, уверенную борьбу»

Легендарный спортсмен, один из самых титулованных борцов вольного стиля в истории Бувайсар Сайтиев высоко оценил качество борьбы победителя первенства России Тамира Ешинимаева.

Своим мнением Сайтиев поделился в интервью бурятскому тренеру Жамсо Лхамажапову, который также ведёт передачу «Бургэд» (6+) на канале «Буряад ТВ».

- Я тебя поздравляю с чемпионом, победителем в весовой категории 74 кг. Очень зрелую, уверенную борьбу показал. Очень уверенно отборолся. Очень радует то, что география развития борьбы расширяется, что медали нашего первенства уехали и в Сибирь. Три медали. Давно, наверное, такого не было? Да, очень давно не было. И я тренерам говорю, что это не время останавливаться, а это время ещё больше активизировать работу. Анализ проведённых соревнований – это большой материал для дальнейшей работы, - сказал Бувайсар Сайтиев.

Как сообщал «Байкал-Daily», Тамир Ешинимаев стал победителем на первенстве России по вольной борьбе среди юниоров до 21 года. Соревнования проходили в конце апреля в Грозном. Тамир выступает в весовой категории до 74 кг.

Бувайсар Сайтиев уроженец Дагестана, ему 49 лет. Он трёхкратный олимпийский чемпион (1996, 2004, 2008). Шесть раз выигрывал чемпионаты мира (1995, 1997, 1998, 2001, 2003, 2005), шесть раз – чемпионаты Европы (1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2006).

спорт вольная борьба

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии 96 детей получат помощь в рамках проекта «Доктор Лошадь»
В Бурятии 96 детей получат помощь в рамках проекта «Доктор Лошадь»
Общество, 07.05.2024
Занятия на лошадях проводят специально обученные опытные инструкторы
На юге Бурятии завершилось строительство школы и детсада
На юге Бурятии завершилось строительство школы и детсада
Общество, 07.05.2024
Сейчас идёт подготовка объектов к открытию
В Чите появится музей-чум высотой с пятиэтажный дом
В Чите появится музей-чум высотой с пятиэтажный дом
Общество, 07.05.2024
Его построят в этно-археопарке «Сухотино»
Учёные Бурятии разработали средство с противоопухолевым действием
Учёные Бурятии разработали средство с противоопухолевым действием
Общество, 07.05.2024
Оно создано на основе эфирного масла и гидролата полыни Сиверса
В Улан-Удэ временно перекроют улицу Борсоева
В Улан-Удэ временно перекроют улицу Борсоева
Общество, 07.05.2024
10 мая здесь будет проведён легкоатлетический пробег
В улан-удэнском сквере имени Сенчихина прошёл митинг в честь Дня Победы
В улан-удэнском сквере имени Сенчихина прошёл митинг в честь Дня Победы
Общество, 07.05.2024
«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
В Бурятии супруги отметили 66-летие совместной жизни
В Бурятии супруги отметили 66-летие совместной жизни
Общество, 07.05.2024
Марш Мендельсона вновь заиграл для супругов Хобоевых
В Бурятии федеральные дорожники восстанавливают покрытие на трассах
В Бурятии федеральные дорожники восстанавливают покрытие на трассах
Общество, 07.05.2024
Так, в середине мая запланирован ямочный ремонт дорог
В Монголии проходит выставка юрт
В Монголии проходит выставка юрт
Общество, 07.05.2024
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с площади Сухэ-Батора
В Улан-Удэ автобусы украшают к 9 мая
В Улан-Удэ автобусы украшают к 9 мая
Общество, 07.05.2024
Там будет играть музыка военных лет

Очаг бруцеллёза выявили в Джидинском районе Бурятии
Очаг бруцеллёза выявили в Джидинском районе Бурятии
Общество, 07.05.2024
Проведены мероприятия по локализации очага заболевания
Росгвардейцы присоединились к акции «Бессмертный автополк»
Росгвардейцы присоединились к акции «Бессмертный автополк»
Общество, 07.05.2024
Сотрудники ведомства размещают на автомобилях портреты участников Великой Отечественной войны

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^