Он отметил, что Тамир Ешинимаев показал «очень зрелую, уверенную борьбу»
Легендарный спортсмен, один из самых титулованных борцов вольного стиля в истории Бувайсар Сайтиев высоко оценил качество борьбы победителя первенства России Тамира Ешинимаева.
Своим мнением Сайтиев поделился в интервью бурятскому тренеру Жамсо Лхамажапову, который также ведёт передачу «Бургэд» (6+) на канале «Буряад ТВ».
- Я тебя поздравляю с чемпионом, победителем в весовой категории 74 кг. Очень зрелую, уверенную борьбу показал. Очень уверенно отборолся. Очень радует то, что география развития борьбы расширяется, что медали нашего первенства уехали и в Сибирь. Три медали. Давно, наверное, такого не было? Да, очень давно не было. И я тренерам говорю, что это не время останавливаться, а это время ещё больше активизировать работу. Анализ проведённых соревнований – это большой материал для дальнейшей работы, - сказал Бувайсар Сайтиев.
Как сообщал «Байкал-Daily», Тамир Ешинимаев стал победителем на первенстве России по вольной борьбе среди юниоров до 21 года. Соревнования проходили в конце апреля в Грозном. Тамир выступает в весовой категории до 74 кг.
Бувайсар Сайтиев уроженец Дагестана, ему 49 лет. Он трёхкратный олимпийский чемпион (1996, 2004, 2008). Шесть раз выигрывал чемпионаты мира (1995, 1997, 1998, 2001, 2003, 2005), шесть раз – чемпионаты Европы (1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2006).
Легендарный борец Бувайсар Сайтиев высоко оценил бурятского спортсмена
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