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Росгвардейцы раздали улан-удэнцам полторы тысячи георгиевских лент

Росгвардейцы раздали улан-удэнцам полторы тысячи георгиевских лент
Экономика,  Фото:Росгвардия по РБ
Росгвардейцы присоединились к патриотической акции

В Улан-Удэ на Мемориале Победы сотрудники территориального управления Росгвардии вместе с представителями общественного движения «Волонтёры Победы» поздравляли жителей и гостей столицы с наступающим праздником и вручали георгиевские ленты. Всего в этот день в рамках акции в столице Бурятии раздали полторы тысячи лент.



Главный символ Победы уже украсил форменную одежду сотрудников и военнослужащих войск национальной гвардии в знак памяти о Великой Отечественной войне и благодарности ветеранам, отдавшим всё для фронта и Победы.

Акция «Георгиевская лента» (возрастное ограничение 0+), объединяющая миллионы людей, стартовала в Бурятии 1 мая. Участники акции раздадут около десяти тысяч символов Победы.

Росгвардия георгиевская лента День Победы

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