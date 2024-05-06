Росгвардейцы раздали улан-удэнцам полторы тысячи георгиевских лент

Росгвардейцы присоединились к патриотической акции
В Улан-Удэ на Мемориале Победы сотрудники территориального управления Росгвардии вместе с представителями общественного движения «Волонтёры Победы» поздравляли жителей и гостей столицы с наступающим праздником и вручали георгиевские ленты. Всего в этот день в рамках акции в столице Бурятии раздали полторы тысячи лент.
Главный символ Победы уже украсил форменную одежду сотрудников и военнослужащих войск национальной гвардии в знак памяти о Великой Отечественной войне и благодарности ветеранам, отдавшим всё для фронта и Победы.
Акция «Георгиевская лента» (возрастное ограничение 0+)
, объединяющая миллионы людей, стартовала в Бурятии 1 мая. Участники акции раздадут около десяти тысяч символов Победы.
Росгвардейцы присоединились к патриотической акции
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