Росгвардейцы раздали улан-удэнцам полторы тысячи георгиевских лент













В Улан-Удэ на Мемориале Победы сотрудники территориального управления Росгвардии вместе с представителями общественного движения «Волонтёры Победы» поздравляли жителей и гостей столицы с наступающим праздником и вручали георгиевские ленты. Всего в этот день в рамках акции в столице Бурятии раздали полторы тысячи лент.Главный символ Победы уже украсил форменную одежду сотрудников и военнослужащих войск национальной гвардии в знак памяти о Великой Отечественной войне и благодарности ветеранам, отдавшим всё для фронта и Победы.Акция «Георгиевская лента», объединяющая миллионы людей, стартовала в Бурятии 1 мая. Участники акции раздадут около десяти тысяч символов Победы.