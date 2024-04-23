Они будут обрабатывать древесину и выпускать минеральную воду
Резидентами территории опережающего развития «Забайкалье» стали ещё два предприятия. Один резидент специализируется на переработке древесины, второй – на производстве минеральной воды. Об этом сообщил вице-премьер правительства Забайкалья Буянто Батомункуев на оперативном совещании 22 апреля.
- Прошу оказывать этим резидентам федеральную и краевую поддержку, получение помощи от институтов развития, банков. Деревопереработка – в среде самых главных приоритетов у нас в регионе. Соответственно, в случае, когда проект требует индивидуального подхода, значит, надо учитывать особенности каждого предприятия, – отметил губернатор Забайкалья Александр Осипов.
Организация глубокой переработки древесины «ЛПК» инвестирует в проект порядка 83 миллионов рублей, будет создано 21 рабочее место. Работать предприятие будет на территории промышленного парка «Кадалинский», отметили в пресс-службе регионального правительства.
«Второй проект – это ООО «Читзол», в рамках реализации будет вложено 27 миллионов рублей. Они возобновляют проект, который был закрыт 10 лет назад – по производству минеральной воды Орловского месторождения в посёлке Новоорловск Агинского района, – сказал Буянто Батомункуев.
На сегодня на территории опережающего развития «Забайкалье» зарегистрировано 68 резидентов с объёмом инвестиций по соглашениям на более 458 миллиардов рублей и созданием 27 тысяч рабочих мест.
В ТОР «Забайкалье» два новых резидента
Экономика, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Экономика, 22.04.2024
При этом эксперты ошарашили жителей республики размером средней зарплаты
Экономика, 19.04.2024
В соседнем Забайкалье их ещё больше
Экономика, 18.04.2024
Дружба завязалась после трёхдневного рабочего визита
Экономика, 18.04.2024
«Это проект беспрецедентного масштаба для республики», - подчеркнул глава Бурятии
Экономика, 15.04.2024
По росту потребительского спроса республика оказалась 39-ой в стране
Экономика, 12.04.2024
Постановление подписал Михаил Мишустин
Эксперты заявили, что жителям республики предлагают 59 с лишним тысяч в месяц
«Конские» цены на съёмное жильё повергают горожан в шок
Направили 14 млрд рублей
Экономика, 10.04.2024
Проект решения об утверждении отчёта появился на сайте органов местного самоуправления
Экономика, 09.04.2024
Вертолёты уже улетели в Новосибирск
Основным импортёром продукции традиционно остается Китай
Цены на них за три месяца немного снизились
Республика на 49 месте
Экономика, 05.04.2024
Их будут производить в Улан-Удэ