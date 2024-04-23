В ТОР «Забайкалье» два новых резидента

Экономика, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Они будут обрабатывать древесину и выпускать минеральную воду



Резидентами территории опережающего развития «Забайкалье» стали ещё два предприятия. Один резидент специализируется на переработке древесины, второй – на производстве минеральной воды. Об этом сообщил вице-премьер правительства Забайкалья Буянто Батомункуев на оперативном совещании 22 апреля.



- Прошу оказывать этим резидентам федеральную и краевую поддержку, получение помощи от институтов развития, банков. Деревопереработка – в среде самых главных приоритетов у нас в регионе. Соответственно, в случае, когда проект требует индивидуального подхода, значит, надо учитывать особенности каждого предприятия, – отметил губернатор Забайкалья Александр Осипов.



Организация глубокой переработки древесины «ЛПК» инвестирует в проект порядка 83 миллионов рублей, будет создано 21 рабочее место. Работать предприятие будет на территории промышленного парка «Кадалинский», отметили в пресс-службе регионального правительства.



«Второй проект – это ООО «Читзол», в рамках реализации будет вложено 27 миллионов рублей. Они возобновляют проект, который был закрыт 10 лет назад – по производству минеральной воды Орловского месторождения в посёлке Новоорловск Агинского района, – сказал Буянто Батомункуев.



На сегодня на территории опережающего развития «Забайкалье» зарегистрировано 68 резидентов с объёмом инвестиций по соглашениям на более 458 миллиардов рублей и созданием 27 тысяч рабочих мест.

