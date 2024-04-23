23 апреля

22 апреля

Популярное

В ТОР «Забайкалье» два новых резидента

В ТОР «Забайкалье» два новых резидента
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Они будут обрабатывать древесину и выпускать минеральную воду

Резидентами территории опережающего развития «Забайкалье» стали ещё два предприятия. Один резидент специализируется на переработке древесины, второй – на производстве минеральной воды. Об этом сообщил вице-премьер правительства Забайкалья Буянто Батомункуев на оперативном совещании 22 апреля.

- Прошу оказывать этим резидентам федеральную и краевую поддержку, получение помощи от институтов развития, банков. Деревопереработка – в среде самых главных приоритетов у нас в регионе. Соответственно, в случае, когда проект требует индивидуального подхода, значит, надо учитывать особенности каждого предприятия, – отметил губернатор Забайкалья Александр Осипов.

Организация глубокой переработки древесины «ЛПК» инвестирует в проект порядка 83 миллионов рублей, будет создано 21 рабочее место. Работать предприятие будет на территории промышленного парка «Кадалинский», отметили в пресс-службе регионального правительства.

«Второй проект – это ООО «Читзол», в рамках реализации будет вложено 27 миллионов рублей. Они возобновляют проект, который был закрыт 10 лет назад – по производству минеральной воды Орловского месторождения в посёлке Новоорловск Агинского района, – сказал Буянто Батомункуев.

На сегодня на территории опережающего развития «Забайкалье» зарегистрировано 68 резидентов с объёмом инвестиций по соглашениям на более 458 миллиардов рублей и созданием 27 тысяч рабочих мест.
ТОР Забайкальский край

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Бурятия умудрилась обогнать Москву по перспективам трудоустройства
Бурятия умудрилась обогнать Москву по перспективам трудоустройства
Экономика, 22.04.2024
При этом эксперты ошарашили жителей республики размером средней зарплаты
Забайкалье и Вьетнам намерены сотрудничать
Забайкалье и Вьетнам намерены сотрудничать
Экономика, 18.04.2024
Дружба завязалась после трёхдневного рабочего визита
В Бурятии готовятся к строительству второго Северомуйского тоннеля
В Бурятии готовятся к строительству второго Северомуйского тоннеля
Экономика, 18.04.2024
«Это проект беспрецедентного масштаба для республики», - подчеркнул глава Бурятии
Стало известно, сколько денег тратят на себя в месяц жители Бурятии
Стало известно, сколько денег тратят на себя в месяц жители Бурятии
Экономика, 15.04.2024
По росту потребительского спроса республика оказалась 39-ой в стране
Границы ТОР «Забайкалье» расширят
Границы ТОР «Забайкалье» расширят
Экономика, 12.04.2024
Постановление подписал Михаил Мишустин
Зарплата в Бурятии оказалась самой низкой на Дальнем Востоке
Зарплата в Бурятии оказалась самой низкой на Дальнем Востоке
Экономика, 11.04.2024
Эксперты заявили, что жителям республики предлагают 59 с лишним тысяч в месяц

Улан-удэнцам становится не по силам аренда квартир
Улан-удэнцам становится не по силам аренда квартир
Экономика, 11.04.2024
«Конские» цены на съёмное жильё повергают горожан в шок

Улан-удэнские депутаты обсудят дефицит бюджета в 1,1 млрд
Улан-удэнские депутаты обсудят дефицит бюджета в 1,1 млрд
Экономика, 10.04.2024
Проект решения об утверждении отчёта появился на сайте органов местного самоуправления
С начала года на экспорт из Бурятии ушло более 30 тысяч кубометров леса
С начала года на экспорт из Бурятии ушло более 30 тысяч кубометров леса
Экономика, 08.04.2024
Основным импортёром продукции традиционно остается Китай
В столице Бурятии начали дешеветь дорогущие съёмные квартиры
В столице Бурятии начали дешеветь дорогущие съёмные квартиры
Экономика, 08.04.2024
Цены на них за три месяца немного снизились

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^