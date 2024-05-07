Чтобы получить её, бойцу пришлось дойти до уполномоченного
Ещё в ноябре к уполномоченному по правам человека в РБ Юлии Жамбаловой обратилась мать участника специальной военной операции из Бурятии. Как выяснилось, год назад её сын добровольно подписал контракт с Минобороны РФ, а в июле отправился штурмовиком на СВО.
В начале августа военнослужащий вместе с боевыми товарищами вступил в бой с противником и их накрыло миномётным огнём. Наш земляк получил минно-взрывную травму, за которую, в соответствии с указом президента РФ, полагается выплата размером в три миллиона рублей.
Во время лечения участника СВО неоднократно переводили в разные медицинские учреждения министерства обороны РФ и необходимые справки для перечисления денег он получить не смог.
Омбудсмен, в свою очередь, обратилась в несколько ведомств, войсковую часть, военный клинический госпиталь, командующему войсками Центрального военного округа, военным прокурорам двух гарнизонов и ЦВО. В итоге Юлии Жамбаловой направили копию справки. Единовременную выплату мужчина получил полностью.
Участника СВО из Бурятии едва не оставили без выплаты за ранение
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