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Бурятия представит саженцы на выставке в Монголии

Бурятия представит саженцы на выставке в Монголии
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Мероприятие проведут в мае в Селенгинском аймаке

6 мая Бурятия в Монголии организует выставку-ярмарку саженцев плодово-ягодных и декоративных культур из республиканских питомников. Мероприятие состоится в рамках сотрудничества в сфере сельского хозяйства и повышения объёмов экспорта продукции АПК между двумя соседними регионами.

Жителям города Сухэ-Батор Селенгинского аймака представят районированные сорта яблони, вишни, смородины и прочего. Общий объём поставки саженцев на выставку-ярмарку составит 10400 штук. Свою продукцию привезут ведущие предприятия Бурятии. На выставке республиканские сельхозтоваропроизводители планируют заключить контракты на поставку саженцев в Монголию и выйти на новые рынки сбыта.

Как сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства РБ, соседняя страна с 2021 года реализует экологический проект по борьбе с опустыниванием и деградацией почв «Миллиард деревьев», именно такое количество саженцев намерены высадить к 2030 году власти Монголии.

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Бурятия Монголия саженцы сельское хозяйство ярмарка выставка

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