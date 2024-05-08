Мэр Улан-Удэ: «Передали ребятам на передовую 10 бензогенераторов»









Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков сообщил о том, что в зону проведения специальной военной операции отправили бензогенераторы.- Сегодня передали нашим ребятам на передовую 10 бензогенераторов. Благодаря им они смогут заряжать оборудование, телефоны, квадрокоптеры, включать обогреватели, освещение и многое другое. Их мощность 0,95кВт, плюс они компактные, лёгкие и их запросто можно переносить с собой в любую точку, - написал Игорь Шутенков в своём Telegram-канале.Он отметил, в республике сегодня оказывается всесторонняя помощь и на передовую, и на социальные программы для воинов СВО и их семей.- Вместе победим! – подытожил мэр Улан-Удэ.