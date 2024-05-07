За рубеж незаконно вывезли 6 тысяч кубометров лесоматериалов
Житель Иркутска признан виновным в контрабанде лесоматериалов общей стоимостью свыше 10 млн рублей.
- Установлено, что в 2018-2021 годы подсудимый, действуя в составе организованной группы, занимался скупкой незаконно заготовленной древесины. В дальнейшем занимался её легализацией, заключая фиктивные сделки с использованием документов, содержащих недостоверные сведения. Используя фирмы, оформленные на подставных лиц, через таможенную границу ЕАЭС незаконно экспортировано 6 тысяч кубических метров лесоматериалов стоимостью свыше 10 млн рублей, - сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
Ленинский районный суд Иркутска назначил виновному 3 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Иркутянина отправили в колонию за контрабанду леса на 10 млн
Происшествия, Фото:
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