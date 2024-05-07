Иркутянина отправили в колонию за контрабанду леса на 10 млн

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

За рубеж незаконно вывезли 6 тысяч кубометров лесоматериалов



Житель Иркутска признан виновным в контрабанде лесоматериалов общей стоимостью свыше 10 млн рублей.



- Установлено, что в 2018-2021 годы подсудимый, действуя в составе организованной группы, занимался скупкой незаконно заготовленной древесины. В дальнейшем занимался её легализацией, заключая фиктивные сделки с использованием документов, содержащих недостоверные сведения. Используя фирмы, оформленные на подставных лиц, через таможенную границу ЕАЭС незаконно экспортировано 6 тысяч кубических метров лесоматериалов стоимостью свыше 10 млн рублей, - сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.



Ленинский районный суд Иркутска назначил виновному 3 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

