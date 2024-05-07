Турнир в Прибайкалье станет юбилейным
8 мая в Бурятии пройдут республиканские соревнования по лёгкой атлетике на призы мастера спорта международного класса, трёхкратного чемпиона СССР, почётного гражданина Прибайкальского района Геннадия Темникова. Турнир проведут на стадионе села Турунтаево.
Легкоатлетические соревнования станут юбилейными – они пройдут в 10 раз. На старт выйдут спортсмены разных возрастных категорий из Улан-Удэ, Прибайкальского Кабанского, Тарбагатайского, Курумканского, Заиграевского, Бичурского и Джидинского районов. В том числе в турнире примут участие чемпионы и призёры Бурятии, Дальневосточного федерального округа и всероссийских соревнований.
Начало соревнований в 11:.45, сообщает администрация Прибайкальского района.
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В Бурятии легкоатлеты поборются за призы чемпиона СССР
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