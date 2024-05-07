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В Бурятии федеральные дорожники восстанавливают покрытие на трассах

В Бурятии федеральные дорожники восстанавливают покрытие на трассах
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Так, в середине мая запланирован ямочный ремонт дорог

В рамках весенне-летнего содержания автодорог подрядные организации управления дорог «Южный Байкал» приступили к работам на трассах Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита и А-340 Улан-Удэ – Кяхта – граница с Монголией. Для безопасности автомобилистов ведётся постоянный контроль их нормативного состояния.

На автодороге Р-258 «Байкал» на территории Бурятии проводится ямочный ремонт, в том числе с заменой слабых грунтов. С начала этого года дорожники уже выполнили работы на 419-м, 423-м, 430-м, 432-м км автодороги. В рамках содержания трассы подрядные организации проводили работы холодным асфальтом, а также используя специальную установку – рециклер – для устранения дефектов в дорожном покрытии.

Для ремонтных работ на автодороге А-340 с начала этого года уже использовали около 4 тонн холодной асфальтобетонной смеси. Работы ведутся на разных участках дороги, в том числе на отрезке км 124 – км 157.

В середине мая при установлении благоприятных погодных условий и после запуска асфальтобетонного завода запланирован ямочный ремонт горячей асфальтобетонной смесью. В настоящее время ведётся подготовка оборудования.

Также в этом году запланированы работы по устройству защитных слоёв износа на участке км 551 – км 555 в границах Мухоршибирского района Бурятии.

- При проведении работ принимаются необходимые меры по обеспечению безопасности дорожного движения: устанавливаются временные дорожные знаки и ограждения, - сообщили в ФКУ упрдор «Южный Байкал».

Упрдор "Южный Байкал" Упрдор Южный Байкал Бурятия

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