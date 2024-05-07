07 мая

06 мая

Популярное

Бурятские врачи прошли обучение по трансплантологии в Минске

Бурятские врачи прошли обучение по трансплантологии в Минске
Общество,  Фото:предоставлено минздравом РБ
«На сегодня главная задача - это внедрение посмертной трансплантации, к которой мы уже готовы приступить», - отметили в республиканской больнице

Врачи республиканской клинической больницы имени Семашко прошли обучение по трансплантологии в Минске.

Ровно два года назад состоялся международный форум «Брест-2022», в состав делегации вошли члены правительства Бурятии под руководством главы Алексея Цыденова. Тогда в ходе обсуждения были намечены основные приоритетные точки соприкосновения в сфере промышленности, сельского хозяйства, науки и здравоохранения.

- Большая благодарность белорусским коллегам за новые идеи, замечательный практический опыт, который необходимо перенимать особенно в высоких технологиях по хирургии. Посетила Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии, встретилась с директором центра, лидером трансплантологии профессором, доктором медицинских наук Олегом Руммо. Впечатляют успехи белорусской медицины особенно в развитии трансплантации, так, по итогам 2021 года в мировом рейтинге на восьмом месте, - поделилась тогда Евгения Лудупова, министр здравоохранения Бурятии.

С 22 апреля по 3 мая 2024 года бригада трансплантологов Республиканской клинической больницы имени Семашко прошли обучение в МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии Республики Беларусь. В состав команды вошли: Вера Бадмаева, руководитель нефрологического центра РКБ, главный внештатный нефролог минздрава Бурятии; Владимир Данилов, главный внештатный трансплантолог минздрава республики, врач-уролог; Абир Базыржапов, сердечно-сосудистый хирург, трансплантолог; Баир Бубеев, анестезиолог-реаниматолог.

В течение двух недель врачи впитывали в себя знания и опыт коллег, которые уже стали мастерами мировой трансплантологии.

- Обучение шло в режиме нон-стоп: трансплантация, нефрология, поликлинический приём, лист ожидания, биопсия, обходы и многое другое. Все процессы выстроены чётко и грамотно, теперь нам останется лишь внедрить их у нас в Бурятии и поставить на поток оказание этой высокотехнологичной и такой нужной помощи, - подвела итоги Вера Яковлевна.

- В связи с тем, что программа в Бурятии набирает обороты, команда трансплантологов расширяется, требуется взаимозаменяемость и специалисты разных профилей. Так мне посчастливилось оказаться в составе делегации в Беларусь. Ежедневно мы участвовали в операциях, в том числе и по пересадке почки, обходах в реанимациях. Опыт был мощнейший, не терпится применять полученные навыки дома, - рассказал о своих впечатлениях анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии и реанимации № 1 Республиканской клинической больницы Баир Бубеев.

Трансплантационная программа в Бурятии начала своё развитие в 2019 году.

- После длительных подготовок в сентябре 2021 года была выполнена первая родственная пересадка почки, сейчас за плечами наших специалистов уже 11 успешных операций. На сегодня главная задача - это внедрение посмертной трансплантации, к которой мы уже готовы приступить, обладая всеми необходимыми навыками, оборудованием и знаниями, - заключили в больнице.
врачи трансплантация

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жительницу Бурятии поздравили с 90-летием
Жительницу Бурятии поздравили с 90-летием
Общество, 07.05.2024
У Веры Ивановны Чебуниной восемь внуков и 13 правнуков
В Бурятии суд сжалился над престарелым виновником лесного пожара
В Бурятии суд сжалился над престарелым виновником лесного пожара
Общество, 07.05.2024
С пенсионера хотели взыскать ущерб в 275 тысяч рублей
В Бурятии стартует кубок по ралли-спринту
В Бурятии стартует кубок по ралли-спринту
Общество, 07.05.2024
Первый этап пройдёт на этой неделе в столице республики
«Зато чистый»: Улан-удэнцев поразил туалет на городском кладбище
«Зато чистый»: Улан-удэнцев поразил туалет на городском кладбище
Общество, 07.05.2024
Он не устоял во время разрушительного урагана
В Бурятии немного дождливо
В Бурятии немного дождливо
Общество, 07.05.2024
Местами ожидается ветер до 22 м/с
Улан-Удэ примет международный турнир по боевому самбо
Улан-Удэ примет международный турнир по боевому самбо
Общество, 06.05.2024
Сборная России встретится со сборной мира
В Улан-Удэ состоится турнир по силовому экстриму
В Улан-Удэ состоится турнир по силовому экстриму
Общество, 06.05.2024
Его проведут на площади Советов
Два земельных участка у Байкала вернули в госсобственность
Два земельных участка у Байкала вернули в госсобственность
Общество, 06.05.2024
Земли оказались в пользовании сельского поселения и физлиц
В Бурятии встретили «Машу и трёх медведей»
В Бурятии встретили «Машу и трёх медведей»
Общество, 06.05.2024
На видео попали медведица и трое её медвежат
В Бурятии проходит конкурс семейного творчества
В Бурятии проходит конкурс семейного творчества
Общество, 06.05.2024
Мероприятие посвящено Году семьи
В День Победы по Иркутску проедет трамвайная «концертная площадка»
В День Победы по Иркутску проедет трамвайная «концертная площадка»
Общество, 06.05.2024
На ней артисты исполнят любимые военные песни
В Улан-Удэ разыграли футбольный «Кубок Победы»
В Улан-Удэ разыграли футбольный «Кубок Победы»
Общество, 06.05.2024
Победила команда Забайкальского
В Бурятии определили «малых» футбольных «звёзд»
В Бурятии определили «малых» футбольных «звёзд»
Общество, 06.05.2024
Победители турнира получили путёвку на всероссийский финал

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^