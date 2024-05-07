Бурятские врачи прошли обучение по трансплантологии в Минске

Общество, Фото: предоставлено минздравом РБ

«На сегодня главная задача - это внедрение посмертной трансплантации, к которой мы уже готовы приступить», - отметили в республиканской больнице



Врачи республиканской клинической больницы имени Семашко прошли обучение по трансплантологии в Минске.



Ровно два года назад состоялся международный форум «Брест-2022», в состав делегации вошли члены правительства Бурятии под руководством главы Алексея Цыденова. Тогда в ходе обсуждения были намечены основные приоритетные точки соприкосновения в сфере промышленности, сельского хозяйства, науки и здравоохранения.



- Большая благодарность белорусским коллегам за новые идеи, замечательный практический опыт, который необходимо перенимать особенно в высоких технологиях по хирургии. Посетила Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии, встретилась с директором центра, лидером трансплантологии профессором, доктором медицинских наук Олегом Руммо. Впечатляют успехи белорусской медицины особенно в развитии трансплантации, так, по итогам 2021 года в мировом рейтинге на восьмом месте, - поделилась тогда Евгения Лудупова, министр здравоохранения Бурятии.



С 22 апреля по 3 мая 2024 года бригада трансплантологов Республиканской клинической больницы имени Семашко прошли обучение в МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии Республики Беларусь. В состав команды вошли: Вера Бадмаева, руководитель нефрологического центра РКБ, главный внештатный нефролог минздрава Бурятии; Владимир Данилов, главный внештатный трансплантолог минздрава республики, врач-уролог; Абир Базыржапов, сердечно-сосудистый хирург, трансплантолог; Баир Бубеев, анестезиолог-реаниматолог.



В течение двух недель врачи впитывали в себя знания и опыт коллег, которые уже стали мастерами мировой трансплантологии.



- Обучение шло в режиме нон-стоп: трансплантация, нефрология, поликлинический приём, лист ожидания, биопсия, обходы и многое другое. Все процессы выстроены чётко и грамотно, теперь нам останется лишь внедрить их у нас в Бурятии и поставить на поток оказание этой высокотехнологичной и такой нужной помощи, - подвела итоги Вера Яковлевна.



- В связи с тем, что программа в Бурятии набирает обороты, команда трансплантологов расширяется, требуется взаимозаменяемость и специалисты разных профилей. Так мне посчастливилось оказаться в составе делегации в Беларусь. Ежедневно мы участвовали в операциях, в том числе и по пересадке почки, обходах в реанимациях. Опыт был мощнейший, не терпится применять полученные навыки дома, - рассказал о своих впечатлениях анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии и реанимации № 1 Республиканской клинической больницы Баир Бубеев.



Трансплантационная программа в Бурятии начала своё развитие в 2019 году.



- После длительных подготовок в сентябре 2021 года была выполнена первая родственная пересадка почки, сейчас за плечами наших специалистов уже 11 успешных операций. На сегодня главная задача - это внедрение посмертной трансплантации, к которой мы уже готовы приступить, обладая всеми необходимыми навыками, оборудованием и знаниями, - заключили в больнице.

