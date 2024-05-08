В Бурятии ещё одного пропавшего нашли мёртвым

В конце марта стало известно, что в СКР по Бурятии расследуют уголовное дело, возбужденное после безвестного исчезновения 68-летнего уроженца забайкальского села Таптанай. Он бесследно пропал более полугода назад, 27 октября. Мужчина вышел из дома на улице Лощенкова и с тех пор не появлялся.
На официальном сайте следкома опубликовали приметы пенсионера. В тот день он взял металлическую трость тёмного цвета. Мужчина хромали у него были проблемы со зрением.
А недавно в добровольческом поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» в Бурятии сообщили, что пропавшего нашли мёртвым. Волонтёры принесли соболезнования его родным и близким.
На днях ещё одну уроженку Забайкальского края нашли погибшей в Улан-Удэ.
На днях ещё одну уроженку Забайкальского края нашли погибшей в Улан-Удэ.