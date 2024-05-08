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В Бурятии ещё одного пропавшего нашли мёртвым

В Бурятии ещё одного пропавшего нашли мёртвым
Происшествия, 
Мужчина загадочно исчез более полугода назад

В конце марта стало известно, что в СКР по Бурятии расследуют уголовное дело, возбужденное после безвестного исчезновения 68-летнего уроженца забайкальского села Таптанай. Он бесследно пропал более полугода назад, 27 октября. Мужчина вышел из дома на улице Лощенкова и с тех пор не появлялся.

На официальном сайте следкома опубликовали приметы пенсионера. В тот день он взял металлическую трость тёмного цвета. Мужчина хромали у него были проблемы со зрением. 

А недавно в добровольческом поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» в Бурятии сообщили, что пропавшего нашли мёртвым.  Волонтёры принесли соболезнования его родным и близким.

На днях ещё одну уроженку Забайкальского края нашли погибшей в Улан-Удэ. 
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