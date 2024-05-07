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В северном районе Бурятии ввели режим ЧС

В северном районе Бурятии ввели режим ЧС
Происшествия,  Фото:РАЛХ
Там сложная ситуация с лесными пожарами

Режим чрезвычайной ситуации в Муйском районе в связи со сложной лесопожарной обстановкой поручил ввести зампред правительства Бурятии Иван Альхеев. Соответствующее поручение он отдал на заседании республиканского оперативного штаба.

- Самая сложная и напряжённая ситуация сейчас на территории Муйского района. Все силы и средства включены и задействованы на тушение лесных пожаров. Сегодня будут направлены дополнительные силы для тушения, - прокомментировал руководитель республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев.

По данным на утро 7 мая, продолжается тушение лесных пожаров в Муйском и Еравнинском районах, обнаруженных ранее. Кроме того, сегодня возникло ещё три новых возгораниях в лесах: два – в том же Муйском районе, один – в Хоринском.

Накануне один лесной пожар потушили в Мухоршибирском районе, в Еравнинском – пожар локализовали, его ликвидация планируется сегодня в первой половине дня.

- На тушении всех пожаров за прошедшие сутки работали 159 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников, МЧС и привлечённых лиц, было задействовано 19 единиц лесопожарной техники, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне вечером в Муйском районе локализовали пожар, угрожавший посёлку Таксимо.

В Бурятии действует особый противопожарный режим. При обнаружении очагов возгорания лесники просят сообщать в ближайшее лесничество или по телефону горячей линии 8 (3012) 20-44-44.
режим ЧС лесные пожары

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