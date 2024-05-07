Там сложная ситуация с лесными пожарами
Режим чрезвычайной ситуации в Муйском районе в связи со сложной лесопожарной обстановкой поручил ввести зампред правительства Бурятии Иван Альхеев. Соответствующее поручение он отдал на заседании республиканского оперативного штаба.
- Самая сложная и напряжённая ситуация сейчас на территории Муйского района. Все силы и средства включены и задействованы на тушение лесных пожаров. Сегодня будут направлены дополнительные силы для тушения, - прокомментировал руководитель республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев.
По данным на утро 7 мая, продолжается тушение лесных пожаров в Муйском и Еравнинском районах, обнаруженных ранее. Кроме того, сегодня возникло ещё три новых возгораниях в лесах: два – в том же Муйском районе, один – в Хоринском.
Накануне один лесной пожар потушили в Мухоршибирском районе, в Еравнинском – пожар локализовали, его ликвидация планируется сегодня в первой половине дня.
- На тушении всех пожаров за прошедшие сутки работали 159 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников, МЧС и привлечённых лиц, было задействовано 19 единиц лесопожарной техники, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне вечером в Муйском районе локализовали пожар, угрожавший посёлку Таксимо.
В Бурятии действует особый противопожарный режим. При обнаружении очагов возгорания лесники просят сообщать в ближайшее лесничество или по телефону горячей линии 8 (3012) 20-44-44.
В северном районе Бурятии ввели режим ЧС
Происшествия, Фото:
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