В Улан-Удэ прошёл митинг в честь 79-летия Победы

Митинг «Весна Победы» состоялся на Мемориале Победы. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж
8 мая в Улан-Удэ прошли мероприятия в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщал «Байкал-Dailу», днём состоялся городской парад «Марш юных патриотов». По центру города промаршировали более 300 человек – члены движения «Юнармия», учащиеся кадетских и казачьих классов, отряды зарничников, участники движения детей и молодёжи «Движение Первых». Они торжественным маршем прошли от площади Советов и спустились к Мемориалу Победы.
На Мемориале Победы прошёл митинг «Весна Победы».
От памятника Маршалу Советского Союза Константину Рокоссовскому вдоль аллеи до подножия Мемориала Победы был выстроен почётный строй военнослужащих. Участники мероприятия возложили цветы к памятнику Рокоссовскому.
- Каждый год со скорбью и с гордостью мы вспоминаем героические страницы истории нашей страны. Только сплоченность всей страны, сплоченность всего народа позволила нам победить, - подчеркнул глава Бурятии Алексей Цыденов.
Врио командующего 36-ой общевойсковой армии, полковник Игорь Сокол напомнил, что 9 мая стало символом славы и гордости, мужества и отваги, беззаветного служения своей Родине.
- Мы видим, что очень много народа собралось на этот митинг, чтобы выразить дань уважения нашим ветеранам, труженикам тыла и детям войны. В каждой семье есть свои герои и ветераны, которых мы будем помнить всегда. Особенно сейчас, когда идёт СВО, патриотизм необходим в первую очередь, - подчеркнул председатель Улан-Удэнского горсовета Чимит Бальжинимаев.
В театрализованном представлении в честь Дня Победы приняли участие артисты театра народной музыки и танца «Забава», детские хореографические коллективы и сводный хор детских школ искусств, вокалисты. Митинг завершился возложением цветов к Вечному огню. После горожанам раздали георгиевские ленточки и бесплатно угостили солдатской кашей.
Справка:
Из Бурятии на фронт ушло более 120 тысяч человек – каждый пятый житель республики. Погиб каждый третий - более 39 тысяч бойцов, почти 17 тысяч человек пропали без вести.
Жители Бурятии воевали составе трёх стрелковых и трёх танковых дивизий Забайкальской 16-й армии. За годы войны 37 уроженцев Бурятии, Усть-Ордынского и Агинского Бурятских автономных округов были удостоены высокого звания Героя Советского Союза, 10 воинов стали полными кавалерами ордена Славы.
В Улан-Удэ прошёл митинг в честь 79-летия Победы
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