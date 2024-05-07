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В Улан-Удэ под конец дня встали трамваи

В Улан-Удэ под конец дня встали трамваи
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
На Элеваторе с рельсов сошёл вагон

В 22:22 в понедельник, 6 мая, в Улан-Удэ с рельсов сошёл трамвай, который следовал по маршруту №1. Инцидент произошёл вблизи остановки «Элеватор».

В этой связи было закрыто движение трамвая маршрута № 8 со стороны площади Советов в сторону проспекта 50 лет Октября.

Ближе к полуночи движение маршрутов трамваев восстановлено. Время простоя составило чуть более час, сообщается в оперативной сводке по городу. 
трамвай сход с рельсов

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