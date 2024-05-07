На Элеваторе с рельсов сошёл вагон
В 22:22 в понедельник, 6 мая, в Улан-Удэ с рельсов сошёл трамвай, который следовал по маршруту №1. Инцидент произошёл вблизи остановки «Элеватор».
В этой связи было закрыто движение трамвая маршрута № 8 со стороны площади Советов в сторону проспекта 50 лет Октября.
Ближе к полуночи движение маршрутов трамваев восстановлено. Время простоя составило чуть более час, сообщается в оперативной сводке по городу.
В Улан-Удэ под конец дня встали трамваи
Происшествия, Фото:
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