В Улан-Удэ под конец дня встали трамваи

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

На Элеваторе с рельсов сошёл вагон



В 22:22 в понедельник, 6 мая, в Улан-Удэ с рельсов сошёл трамвай, который следовал по маршруту №1. Инцидент произошёл вблизи остановки «Элеватор».



В этой связи было закрыто движение трамвая маршрута № 8 со стороны площади Советов в сторону проспекта 50 лет Октября.



Ближе к полуночи движение маршрутов трамваев восстановлено. Время простоя составило чуть более час, сообщается в оперативной сводке по городу.

