В Улан-Удэ состоялись публичные обсуждения по участку для объекта УФСИН





Сегодня во Дворце детского и юношеского творчества завершилась процедура публичных слушаний по изменению границ городских лесов в юго-восточной части Улан-Удэ. Поводом для их проведения стал участок под строительство объекта УФСИН, который предусмотрен Концепцией развития уголовно-исполнительной системы России на период до 2030 года, одобренной правительством России.Мест в зале хватило не всем. Те, кто не смог попасть внутрь из-за нехватки мест, были недовольны. В то же время на двух этажах была развернута телетрансляция, а всем желающим предоставили возможность задать свой вопрос на бланке. Чтобы обеспечить безопасность и не допустить беспорядков, в ДДЮТ приехали сотрудники полиции.В самом зале была спокойная обстановка. Председатель комитета по архитектуре и градостроительству администрации Улан-Удэ Михаил Мясищев объяснил, почему для участка под строительство объекта УФСИН выбрали именно лесной массив в отдалении от Энергетика:- Вокруг Улан-Удэ находятся холмы и горы, а также два крупных водных объекта - Уда и Селенга со своими затопляемыми поймами. На них строить такие объекты невозможно. Есть чёткие федеральные требования к размещению объектов. В них прописано, что объект должен быть расположен в двадцатикилометровом радиусе автомобильной доступности. Мы посмотрели совместно с правительством республики Бурятия и министерством имущественных земельных отношений все вокруг города. Но другого подходящего участка под строительство в городе нет. Выбранный участок находится за пределами существующей застройки, но в границах городских лесов. Ещё раз говорю, мы постарались выполнить все требования, которые предъявляет федеральные нормативы.Ранее сообщалось, что к объект планируют построить дорогу в объезд жилых массивов. В том числе, и микрорайона Энергетик, в отдалённости от которого возведут объект. Это позволит обеспечить максимальную безопасность для горожан, а также удобство для сотрудников комплекса.В ходе слушаний своё мнение высказал участник СВО из Бурятии:- После контузии немного заикаюсь и волнуюсь. Извиняюсь заранее. Сюда пришёл как житель нашего города, которого также интересует вопрос о строительстве колонии. И вот теперь не могу понять - почему такой негатив? Честно, вас не пойму. Там на передовой много ребят, которые вышли с зон мест лишения свободы. Они также сражаются и так же, к сожалению, героически погибают. Так почему мы не можем построить колонию, чтобы как-то улучшить условия? Не знаю, это же тоже люди такие же, как и мы. Неважно военнослужащие, добровольцы, мобилизованные или ушедшие из зоны. И вот хотелось бы сказать по этому поводу: давайте не будем спорить. Сказало государство идти защищать Родину - встали и идём. Сказало построить колонию - так давайте построим и не будем спорить по этому поводу.О том, что объект исправительной системы не влияет на обстановку в городе, на слушаниях рассказала директор гимназии №33 Наталья Балданова:- Действительно рядом с территорией гимназии располагается следственный изолятор УФСИН. И, нужно сказать, что никакого отрицательного влияния на обстановку вблизи школы данное соседство не представляет. Район благополучный, район застраивается. Контингент учащихся положительный, поэтому никаких фактов правонарушений, криминальных моментов зафиксировано не было. Как и обращений или жалоб со стороны родителей и детей тоже не было. Работаем спокойно. Соседство, конечно же, не влияет ни на качество образования, ни на образовательный процесс, поэтому оно нам никак не мешает.Всего в ходе публичных слушаний с 27 апреля было высказано более 3000 предложений от жителей. Большинство касались инфраструктуры. Люди предлагали построить в микрорайоне школу, расширить существующую дорогу или же компенсировать леса созданием парков. Все замечания участников публичных обсуждений будут обработаны и найдут отражение в итоговом протоколе. Он по регламенту будет опубликован через несколько дней.