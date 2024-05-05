«До 100 в сутки»: В Улан-Удэ «инфекционка» переживает небывалый наплыв пациентов













На новогодних праздниках пьяные улан-удэнцы буянили в травмпунктах. На подмогу медиками даже приходилось звать полицию.

В последнее время число обращений в приёмное отделение республиканской клинической инфекционной больницы (РКИБ) резко увеличилось – в сутки фиксируют аж до 100. Наплыв пациентов усиливается в выходные и праздничные дни. Причём у половины нет показаний для экстренной госпитализации. У них удовлетворительное состояние с нормальной или субфебрильной температурой тела – до 38 градусов.Улан-удэнцы появляются в медучреждении вечером и ночью – хотят сдать анализ крови, сделать рентген грудной клетки и попасть к инфекционисту. Они создают огромные очереди и в итоге ждать осмотра у врача приходится по два с лишним часа.Врачей в РКИБ не хватает, и потому медики вынуждены работать в авральном режиме – они проводят в больнице более суток. В «инфекционке» ввели так называемую триаж-систему.- В первую очередь медицинскую помощь оказывают тяжёлым пациентам. Крайне тяжёлых госпитализируют напрямую в отделение реанимации и интенсивной терапии, минуя приёмное отделение, – отметили в больнице.Жителей бурятской столицы попросили своевременно обращаться к специалистам в свои поликлиники по месту жительства и при необходимости вызывать их на дом. Это снизит нагрузку на сотрудников РКИБ.- В выходные и праздничные дни в поликлиниках работают дежурные врачи, которые примут вас и при необходимости назначат дообследование и лечение. В поликлиниках есть лаборатории, УЗИ- и рентген-кабинеты, – напомнили в «инфекционке».