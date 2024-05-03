Двоих пропавших в Бурятии нашли мёртвыми





В апреле самым громким, пожалуй, стало исчезновение 30-летней Сэсэг Буиновой из столицы Бурятии и её знакомого – 26-летнего Станислава Норбоева. Никакой новой информации о молодых людях пока не поступало. Чаты, посвящённые их поискам, по-прежнему молчат.



Сэсэг и Станислав пропали три недели назад при загадочных обстоятельствах. Они повстречались перед магазином крупной торговой сети на улице Бабушкина и, по данным следствия, вместе уехали в неизвестном направлении на автомобиле Mitsubishi Outlander. С тех пор о них ничего неизвестно.



Улан-удэнцев пять дней искали представители добровольческого «ЛизаАлерт» в Бурятии, сотрудники полиции, близкие люди и просто неравнодушные земляки. В мессенджерах даже создали группы для готовых оказать какую-либо помощь.



За это время более 810 человек выполнили 420 задач, прошли и проехали 2900 с лишним километров и распространили свыше 3500 листовок с приметами ребят. Однако обнаружить их не удалось.



В итоге активные поиски волонтёры временно прекратили. Однако их продолжают родственники и друзья. В «ЛизаАлерт» ждут новые свидетельства.



- Сейчас очень важно собрать как можно больше информации – помочь может любая, даже если она кажется вам незначительной. Всё будут проверять автономные группы, которые готовы выехать в любой момент, – отметили ранее в отряде.



Отслеживать сборы добровольцев можно на форуме «ЛизаАлерт» по ссылкам https://lizaalert.org/forum/viewtopic.php?t=76790 (Сэсэг) и https://lizaalert.org/forum/viewtopic.php?t=76827 (Станислав).



После исчезновения молодых людей в СУ СКР по Бурятии возбудили уголовное дело. Следствие координирует поиски обоих пропавших. Информацию, поступающую от волонтёров и сотрудников полиции, обобщают и детально анализируют. Специалисты детально осмотрели и предметы, обнаруженные в ходе поисков и имеющие значение для уголовного дела.









Представители добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Бурятии отчитались о своей работе в апреле. Всего за второй весенний месяц они получили 87 заявок на поиск пропавших людей по всей республике. В марте было на 11 меньше – 76.Большинство исчезнувших – 71 – в итоге обнаружили живыми. Двое погибли. Семерых всё ещё ищут. Семь заявок пока не подтверждены.- Поиски тех, кто не найден, продолжаются – распространяются ориентировки, проверяются свидетельства, – рассказали на официальной странице «ЛизаАлерт» по Бурятии.