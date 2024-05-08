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В Улан-Удэ продолжается работа по исполнению наказов избирателей

В Улан-Удэ продолжается работа по исполнению наказов избирателей
Власть,  Фото:пресс-служба УУГСД
В 2024 году депутаты горсовета исполнят 348 наказов

В разгар реализации планов по наказам избирателей на 2024 год депутаты Улан-Удэнского горсовета уже начинают обсуждение проектов на следующий год. Об этом рассказали в пресс-службе горсовета Улан-Удэ.

Так, в 22-м избирательном округе состоялась встреча жителей дома по адресу проспект Строителей, 34а с депутатом Дмитрием Путилиным. Главными темами обсуждения стали обновление детской площадки и установка камер видеонаблюдения для обеспечения безопасности жильцов.

- Существующая детская площадка нуждается в модернизации. Необходимо также привести в порядок зелёную зону. Площадка популярна не только среди детей, но и среди взрослых жителей дома. Поэтому мы оформим протокол собрания собственников многоквартирного дома и будем работать над реализацией всех пожеланий жильцов, – отметил Дмитрий Путилин.

В 2024 году в Улан-Удэ запланировано 348 наказов на общую сумму 120 млн рублей. По четыре миллиона на каждый избирательный округ.
ГорсоветУУ Улан-Удэ

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