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«Ужас вообще»: В парке в селе Бурятии воцарилось безобразие

«Ужас вообще»: В парке в селе Бурятии воцарилось безобразие
Общество,  Фото:Cергей Тарасенко
Там валяется мусор и деревья и шастают блудные коровы

Жители Хоринска пожаловались на обстановку в местном парке культуры и отдыха. Люди поинтересовались в группе «Хоринск-инфо.24/7», будет ли там вообще когда-то порядок.

- Приезжали гости из другого региона, ходили в парк. Было очень стыдно, – заявили сельчане. – Всё в мусоре, битые бутылки прямо на площадке роллердрома. Тренажёры и конструкции вообще все сломаны – целых нет. Одни качели на весь парк – это нормально? Дети в очереди стоят, ругаются, спорят.

По словам возмущённых хоринцев, деревья в зоне отдыха спилили и побросали – «даже не вывезли».

- На площадке всё в ветках, лавочка ими завалена. Детям небезопасно находиться в таких условиях. Коровы заходят отовсюду, заполонили собой территорию, справляют нужду на газоне. Ужас вообще, – подчеркнули местные и призвали власти обратить внимание на ситуацию

Глава сельского поселения «Хоринское» Чингис Базардараев заверил, что спиленные деревья уберут во вторник, 7 мая. «У подрядчика возникли проблемы и вывоз тополей задержался», – отметил он.

парк жалобы отдых Хоринский район

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