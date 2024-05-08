В Забайкалье 10-летний мальчик выпал с балкона пятого этажа

Родителей дома не было



В городе Краснокаменск Забайкальского края 10-летний мальчик случайно выпал с балкона квартиры на пятом этаже. Инцидент произошёл 7 мая около 18.30.



Мальчик госпитализирован с многочисленными травмами.



По факту инцидента проводится доследственная проверка. По предварительным данным, родителей в этот момент в квартире не было.



- Следователи СК осмотрели место происшествия, опросили родителей ребёнка, жителей соседних квартир. Ранее семья не попадала в поле зрения правоохранительных органов. Собираются другие данные, характеризующие семью, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.

