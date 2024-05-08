08 мая

07 мая

Популярное

В Забайкалье 10-летний мальчик выпал с балкона пятого этажа

В Забайкалье 10-летний мальчик выпал с балкона пятого этажа
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Родителей дома не было

В городе Краснокаменск Забайкальского края 10-летний мальчик случайно выпал с балкона квартиры на пятом этаже. Инцидент произошёл 7 мая около 18.30.

Мальчик госпитализирован с многочисленными травмами.

По факту инцидента проводится доследственная проверка. По предварительным данным, родителей в этот момент в квартире не было.

- Следователи СК осмотрели место происшествия, опросили родителей ребёнка, жителей соседних квартир. Ранее семья не попадала в поле зрения правоохранительных органов. Собираются другие данные, характеризующие семью, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю. 
падение

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

«Совсем уже обнаглели»: Приграничный район Бурятии атакуют волки
«Совсем уже обнаглели»: Приграничный район Бурятии атакуют волки
Происшествия, 08.05.2024
Закаменцы заявили, что они залезают в ограды и давят скот

Житель Бурятии во время ссоры задушил сожительницу
Житель Бурятии во время ссоры задушил сожительницу
Происшествия, 07.05.2024
Ссора вспыхнула после того, как пара распивала спиртное в течение дня
В Бурятии нашли мёртвой женщину, пропавшую полгода назад
В Бурятии нашли мёртвой женщину, пропавшую полгода назад
Происшествия, 07.05.2024
Она ушла из благотворительного учреждения и бесследно исчезла
Из Бурятии выпроваживают иностранца-нелегала
Из Бурятии выпроваживают иностранца-нелегала
Происшествия, 07.05.2024
Его обязали покинуть страну через суд
В Улан-Удэ менеджер банка спасли клиентку от потери 4 млн
В Улан-Удэ менеджер банка спасли клиентку от потери 4 млн
Происшествия, 07.05.2024
Женщина едва не перевела все сбережения мошенникам  
В северном районе Бурятии ввели режим ЧС
В северном районе Бурятии ввели режим ЧС
Происшествия, 07.05.2024
Там сложная ситуация с лесными пожарами
Иркутянина отправили в колонию за контрабанду леса на 10 млн
Иркутянина отправили в колонию за контрабанду леса на 10 млн
Происшествия, 07.05.2024
За рубеж незаконно вывезли 6 тысяч кубометров лесоматериалов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^