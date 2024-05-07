Забайкалец погиб, сжигая мусор на кладбище

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Забайкальскому краю

На мужчине загорелась одежда



Житель Забайкальского края на местном кладбище убирал захоронение и поджёг мусор. Во время пожара у него загорелась одежда и он погиб.



Очевидцы сообщили о происшествии в экстренные службы.



В ГУ МЧС России ещё раз напомнили: не поджигать листву и траву; а упакованный в мешки мусор необходимо выкидывать в специальные контейнеры.



