На мужчине загорелась одежда
Житель Забайкальского края на местном кладбище убирал захоронение и поджёг мусор. Во время пожара у него загорелась одежда и он погиб.
Очевидцы сообщили о происшествии в экстренные службы.
В ГУ МЧС России ещё раз напомнили: не поджигать листву и траву; а упакованный в мешки мусор необходимо выкидывать в специальные контейнеры.
Забайкалец погиб, сжигая мусор на кладбище
Происшествия, Фото:
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