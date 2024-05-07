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Забайкалец погиб, сжигая мусор на кладбище

Забайкалец погиб, сжигая мусор на кладбище
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Забайкальскому краю
На мужчине загорелась одежда

Житель Забайкальского края на местном кладбище убирал захоронение и поджёг мусор. Во время пожара у него загорелась одежда и он погиб.

Очевидцы сообщили о происшествии в экстренные службы.

В ГУ МЧС России ещё раз напомнили: не поджигать листву и траву; а упакованный в мешки мусор необходимо выкидывать в специальные контейнеры.

Забайкальский край пожар смерть пожарная безопасность

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