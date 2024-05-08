08 мая

07 мая

Популярное

В Улан-Удэ безудержно дорожают квартиры в новостройках

В Улан-Удэ безудержно дорожают квартиры в новостройках
Общество,  Фото:Cергей Тарасенко
Такое жильё обойдётся почти в семь миллионов рублей

Представители федерального портала «Мир квартир» изучили стоимость квадратного метра и самого жилья на первичном рынке. Эксперты проанализировали ценники в 70 крупнейших городах страны, где проживает более 300 тысяч человек.

В апреле «квадрат» в новых домах в среднем по России подорожал на 0,6%, а за год – на 17,1%, до 132 тысяч 836 рублей. Квартиры – на 0,1% и 18,5% соответственно, до 7 миллионов 45 тысяч.

В Улан-Удэ за квадратный метр в новостройках просят 127 930 рублей (+0,2% за месяц и 20,9% – в 2024-ом), за квартиру – в среднем 6 миллионов 783 тысячи (+3,9% и +31,9%). В соседней Чите придётся выложить уже 155 088 рублей и 7 миллионов 512 тысяч, в Иркутске – 157 211 рублей и 8 миллионов 470 тысяч.

Возглавили рейтинг Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Казань, Подмосковье, Нижний Новгород, Севастополь, Владивосток, Якутск и Хабаровск. В конце списка – Смоленск, Вологда, Орёл, Курган, Владикавказ, Волжский, Нижний Тагил, Магнитогорск, Оренбург и Грозный.

Квадрат на первичке в апреле стал дороже в 46 городах, в 21 подешевел, в трёх всё осталось по-прежнему. За год его стоимость увеличилась везде, помимо Грозного.

Цены на квартиры в середине весны поднялись в 33 городах, в 36 опустились и в одном никак не изменились. За год апартаменты подорожали везде кроме столицы Чечни (-8,1%) и Сургута (-0,4%).

- Рост цен в новостройках замедлился, а во многих городах наблюдается их снижение. За I квартал 2024 года квадратный метр подешевел всего в трёх городах, а за один только апрель – в 21. Несомненно, сказалось уменьшение выдачи кредитов по льготным ипотечным программам – с банков за неё стали брать комиссию, – пояснил генеральный директор портала Павел Луценко.

Эксперт прогнозирует дальнейшее падение стоимости жилья в новых домах после 1 июля, когда выдача льготной ипотеки под 8% завершится.
цены на недвижимость кварт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На Бурятию в День Победы обрушится непогода
На Бурятию в День Победы обрушится непогода
Общество, 08.05.2024
В республике пообещали дожди, мокрый снег и сильный ветер
В столице Бурятии изменится движение дюжины маршруток
В столице Бурятии изменится движение дюжины маршруток
Общество, 08.05.2024
Им придётся почти месяц объезжать перекрытую улицу

В Бурятии ушёл из жизни ветеран боевых действий на острове Даманский
В Бурятии ушёл из жизни ветеран боевых действий на острове Даманский
Общество, 08.05.2024
Юрий Калашников проработал в Тарбагатайской районной больнице больше 30 лет
Жителей Бурятии призвали не удивляться числу пропавших в республике
Жителей Бурятии призвали не удивляться числу пропавших в республике
Общество, 08.05.2024
Добровольцы из «ЛизаАлерт» рассказали, как находят бесследно исчезнувших людей

В селе Бурятии дохлую собаку выбросили вместе с мусором
В селе Бурятии дохлую собаку выбросили вместе с мусором
Общество, 08.05.2024
Мёртвое животное оставили прямо на улице
В Бурятии попросят о гармонии и благополучии населения
В Бурятии попросят о гармонии и благополучии населения
Общество, 08.05.2024
Шаманы проведут для этого специальный обряд

В Улан-Удэ безудержно дорожают квартиры в новостройках
В Улан-Удэ безудержно дорожают квартиры в новостройках
Общество, 08.05.2024
Такое жильё обойдётся почти в семь миллионов рублей
Молодые сотрудники УФСИН Бурятии приняли присягу
Молодые сотрудники УФСИН Бурятии приняли присягу
Общество, 08.05.2024
Мероприятие состоялось перед Днём Победы 
В Улан-Удэ в честь Дня Победы выстрелят из пушки
В Улан-Удэ в честь Дня Победы выстрелят из пушки
Общество, 08.05.2024
Почётный залп даст малолетний узник фашизма из Бурятии
Клещи покусали более 160 жителей Бурятии
Клещи покусали более 160 жителей Бурятии
Общество, 08.05.2024
Укусы зарегистрированы в 20 районах республики

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^