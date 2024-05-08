В Улан-Удэ безудержно дорожают квартиры в новостройках

Общество, Фото: Cергей Тарасенко

Такое жильё обойдётся почти в семь миллионов рублей



Представители федерального портала «Мир квартир» изучили стоимость квадратного метра и самого жилья на первичном рынке. Эксперты проанализировали ценники в 70 крупнейших городах страны, где проживает более 300 тысяч человек.



В апреле «квадрат» в новых домах в среднем по России подорожал на 0,6%, а за год – на 17,1%, до 132 тысяч 836 рублей. Квартиры – на 0,1% и 18,5% соответственно, до 7 миллионов 45 тысяч.



В Улан-Удэ за квадратный метр в новостройках просят 127 930 рублей (+0,2% за месяц и 20,9% – в 2024-ом), за квартиру – в среднем 6 миллионов 783 тысячи (+3,9% и +31,9%). В соседней Чите придётся выложить уже 155 088 рублей и 7 миллионов 512 тысяч, в Иркутске – 157 211 рублей и 8 миллионов 470 тысяч.



Возглавили рейтинг Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Казань, Подмосковье, Нижний Новгород, Севастополь, Владивосток, Якутск и Хабаровск. В конце списка – Смоленск, Вологда, Орёл, Курган, Владикавказ, Волжский, Нижний Тагил, Магнитогорск, Оренбург и Грозный.



Квадрат на первичке в апреле стал дороже в 46 городах, в 21 подешевел, в трёх всё осталось по-прежнему. За год его стоимость увеличилась везде, помимо Грозного.



Цены на квартиры в середине весны поднялись в 33 городах, в 36 опустились и в одном никак не изменились. За год апартаменты подорожали везде кроме столицы Чечни (-8,1%) и Сургута (-0,4%).



- Рост цен в новостройках замедлился, а во многих городах наблюдается их снижение. За I квартал 2024 года квадратный метр подешевел всего в трёх городах, а за один только апрель – в 21. Несомненно, сказалось уменьшение выдачи кредитов по льготным ипотечным программам – с банков за неё стали брать комиссию, – пояснил генеральный директор портала Павел Луценко.



Эксперт прогнозирует дальнейшее падение стоимости жилья в новых домах после 1 июля, когда выдача льготной ипотеки под 8% завершится.

