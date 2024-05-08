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На родительский день в Улан-Удэ усилят работу общественного транспорта

На родительский день в Улан-Удэ усилят работу общественного транспорта
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Также в усиленном режиме автобусы будут работать в предстоящие выходные 

В день памяти, 14 мая, а также в предстоящие перед ним выходные дни 11 и 12 мая в Улан-Удэ усилят работу общественного транспорта до городских кладбищ, а также организовано движение дополнительного пассажирского транспорта, сообщили в мэрии.

МУП «Городские маршруты» 11-12 мая, а также 14 мая организует дополнительный маршрут до кладбища в микрорайоне Стеклозавод по маршруту: Филармония (пл. Советов) - ул. Ербанова - ул. Цивилева (ост. Элеватор) – ул. Хахалова – ул. Гагарина – ул. Радикальцева – кладбище на Стеклозаводе.




Кладбище в микрорайоне Стеклозавод:

11-12 мая (суббота-воскресенье) будут работать 2 автобуса с отправлением:
- с ост. Филармония (пл. Советов) в 9:00, 10:00, 11:40, 12:40, 15:20, 16:20;
- с кладбища в мкр. Стеклозавод в 10:20, 11:20, 13:00, 14:00, 16:40, 17:40;

14 мая (вторник) будут работать 4 автобуса с отправлением:
- с ост. Филармония (пл. Советов) в 8:30, 9:10, 9:50, 10:30, 11:10, 11:50, 13:10, 13:30, 14:50, 15:30, 16:10, 16:50;
- с кладбища в мкр. Стеклозавод в 9:55, 10:30, 11:10, 11:50, 12:30, 14:15, 14:50, 15:30, 16:05, 16:50, 17:25, 18:10.

Кроме того, 14 мая сократят время обеденного перерыва по муниципальным маршрутам №№ 17, 27, 100, в связи с чем во второй половине дня на этих маршрутах произойдёт изменение времени отправления муниципальных автобусов.

Также планируют продлить часть автобусов маршрута № 56 до кладбища на Стеклозаводе.

- Посадка-высадка пассажиров будет осуществляться на остановке «Городское кладбище» без непосредственного заезда ко входу на кладбище из-за ограничения парковочного пространства, - отметили в мэрии.

Кладбище «Южное»:

МУП «Городские маршруты» 11-12 мая, а также 14 мая организует дополнительный маршрут до кладбища «Южное» по маршруту: Филармония – ул. Балтахинова – ул. Бабушкина - ул. Терешковой – ул. Боевая - пр. Строителей - ул. Калашникова - ул. Жердева - ул. Шумяцкого - ул. Кольцова – ул. Пищевая - Спиртзаводская трасса - кладбище «Южное»»:

11-12 мая будут работать два автобуса с отправлением:
- с ост. Филармония в 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:40, 15:40, 16:40;
- с кладбища «Южное» в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:40, 15:40, 16:40, 17:40.

14 мая во вторник будет работать 5 автобусов с отправлением:
- с ост. Филармония (пл. Советов) в 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:10, 11:40, 12:50, 13:20, 13:50, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30;
- с кладбища «Южное» в 9:50, 10:20, 10:50, 11:20, 11:50, 12:30, 13:00, 14:10, 14:30, 15:10, 15:50, 16:20, 16:50, 17:20, 17:50.

14 мая частный перевозчик по укороченному маршруту №97 «Квартал» «ост. «ул. Пищевая» – кладбище «Южное» 11 и 12 мая планирует организовать рейсы с ул. Пищевая (переезд) с 10:00 с интервалом 30 мин., а 14 мая (вторник) с ул. Пищевая (переезд) с 8:00 с интервалом 15 мин.

В микрорайоне Загорск 14 мая с 8:00 будет перенесена конечная остановка маршрутов №№ 3, 21, 21А, 51 на площадку вблизи кладбища в районе ул. Магистральная.

Частным перевозчикам по маршрутам №№ 33, 40, 46, 57, 70, 71, 80, 97, 97 «Квартал», 100 рекомендовано усилить работу 11, 12, и 14 мая.

родительский день общественный транспорт кладбище

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