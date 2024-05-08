Баргузинцам попеняли за выброшенный как попало мусор
Жители прибрежного посёлка Усть-Баргузин завалили контейнерную площадку на одной из улиц мешками с отходами и разнообразным мусором. Фотоподтверждение выложили накануне в группе «Баргузин-инфо.24/7»
Глава Усть-Баргузина Светлана Кривогорницына упрекнула сельчан за то, что они складируют ТБО на площадке, «когда часть баков полупустые». Убирать всё это приходится водителям мусоровозов.
- Уважайте чужой труд. Грузчики – тоже люди, – обратилась Светлана Кривогорницына к баргузинцам. – Чистота – это показатель нашей с вами культуры и уважение к самим себе. Давайте любить и уважать свой родной край и труд других людей. Пока мы все не начнём относиться со всей серьёзностью к этому вопросу, наш район всегда будет невзрачным, невзирая на то, как много в нём уже сделано для комфортной жизни.
«Наш район будет невзрачным»: В Бурятии сельчан упрекнули в нечистоплотности
Общество, Фото:
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