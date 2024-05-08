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В Улан-Удэ идут публичные обсуждения по участку под новый объект УФСИН

В Улан-Удэ идут публичные обсуждения по участку под новый объект УФСИН
Общество, 
Прямо сейчас рассматривается изменение границ лесного участка в отдалении от Энергетика

Публичные слушания по участку строительства объекта УФСИН длятся в Улан-Удэ с 27 апреля. Всё это время горожане активно высказывали свои предложения. Большая часть из них касалась инфраструктуры - новая школа, посадка деревьев, строительство дороги. Сегодня во Дворце детского и юношеского творчества проходит заключительная процедура - общественные обсуждения. Озвучить свои предложения пришли более 300 улан-удэнцев.

Для всех участников слушаний в ДДЮТ установлена экспозиция с картами лесных участков. Здесь все участники могут ознакомиться с проектом, его расположением и удаленностью от жилого массива. Рядом с экспозицией организована стойка регистрации, и стол для приема предложений и пожеланий. Также в фойе можно записаться на выступление, или чтобы задать свой вопрос в зале слушаний.

Дополнительно на двух этажах ДДЮТ организована прямая трансляция слушаний для тех, кто не смог вместиться в зал. В целях безопасности на мероприятие нельзя проносить плакаты экстремистского характера, звукоусилители, газовые баллончики.

Напомним, объект ФСИН в Улан-Удэ предусмотрен Концепцией развития уголовно-исполнительной системы на период до 2030 года, утверждённой правительством России в апреле 2021-го.

Как пояснил перед началом слушаний заместитель начальника УФСИН России по Бурятии Евгений Слабухин, гибридный объект объединит под одним периметром все существующие объекты исправительной системы.

- На сегодня все здания и сооружения, в которых отбывают наказание осужденные, находятся в ветхом состоянии. Данный комплекс объединит в себе не только здания и сооружения, в которых будут отбывать наказание осужденные, а также все институты гражданского общества, направленные на судопроизводство. В данных зданиях будут работать судьи, прокуроры, следователи, надзорные органы и т.д. На сегодня в штатном расписании предусмотрено количество сотрудников охраны от 1000 до 1300 человек. После того, как учреждение будет построено, в него будут переведены все осужденные, находящиеся в исправительных учреждениях республики. Все учреждения, из которых будут переведены осужденные в учреждение объединённого типа, будут ликвидированы.

Для планируемого строительства выбран участок на окраине Улан-Удэ, в юго-восточной части города, который не граничит с городским жилмассивом. Как пояснили в городской администрации, лесной массив от строительства нового объекта не пострадает. Из состава лесов в Энергетике будут выведены 162 гектара. Вместо них в других частях города посадят 163 гектара лесов, а также проведут компенсационные высадки зелёных насаждений по всему городу, в том числе, в микрорайоне Энергетик.

Как считает председатель ДНТ, расположенного в мкрн Светлый, Ирина Толмачева, публичные обсуждения помогут детально разобраться в вопросе:

- Сегодня я пришла на эту встречу, потому что мне небезразлично будущее нашего поселка, нашего района, в том числе Энергетика. Несколько месяцев я уже наблюдаю за тем, как народ обеспокоен вопросом строительства колонии и считаю, что необходимо разобраться в этом вопросе более детально, более трезво и по-взрослому. Потому что на сегодняшний день больше эмоций, чем здравого смысла.

На слушаниях люди высказывают свои пожелания и предложения. Сейчас обсуждения продолжаются. По процедуре слушаний голосований на мероприятии не предусмотрено.

УФСИН колония

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