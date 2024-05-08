В Улан-Удэ парочка закладчиков получила 10 лет на двоих

За решётку отправятся 19-летняя девушка и 21-летний молодой человек
В Улан-Удэ парочка закладчиков предстала перед судом. Они признаны виновными в совершении десяти преступлений по статьям о незаконном сбыте наркотических средств и покушении на сбыт наркотиков.
Установлено, что 19-летняя девушка в декабре 2021 года стала закладчицей. Вскоре она предложила своему 21-летнему молодому человеку также распространять наркотики, чтобы «подзаработать». Вдвоём они распространяли «синтетику» через тайники по всему городу.
- С мая по ноябрь 2022 года молодые люди по указанию организаторов забирали из определённых мест наркотические средства, расфасовывали их в свёртки меньшей массой и помещали в тайники. В последующем через Интернет они сообщали оператору место тайника для последующего сбыта, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Вскоре закладчиков задержали полицейские.
Октябрьский районный суд Улан-Удэ приговорил девушку к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, её возлюбленного – к 6 годам в исправительной колонии строгого режима.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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Происшествия, Фото:
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