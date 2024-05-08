В Улан-Удэ парочка закладчиков получила 10 лет на двоих

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

За решётку отправятся 19-летняя девушка и 21-летний молодой человек



В Улан-Удэ парочка закладчиков предстала перед судом. Они признаны виновными в совершении десяти преступлений по статьям о незаконном сбыте наркотических средств и покушении на сбыт наркотиков.



Установлено, что 19-летняя девушка в декабре 2021 года стала закладчицей. Вскоре она предложила своему 21-летнему молодому человеку также распространять наркотики, чтобы «подзаработать». Вдвоём они распространяли «синтетику» через тайники по всему городу.



- С мая по ноябрь 2022 года молодые люди по указанию организаторов забирали из определённых мест наркотические средства, расфасовывали их в свёртки меньшей массой и помещали в тайники. В последующем через Интернет они сообщали оператору место тайника для последующего сбыта, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Вскоре закладчиков задержали полицейские.



Октябрьский районный суд Улан-Удэ приговорил девушку к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, её возлюбленного – к 6 годам в исправительной колонии строгого режима.



Приговор пока не вступил в законную силу.

