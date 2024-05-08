Его осложнили последствия ледохода на Селенге
Татауровская паромная переправа в Прибайкальском районе должна была заработать ещё в минувшее воскресенье. Однако её открытие затянулось. Накануне местные жители поинтересовались в группе «Прибайкалье-инфо.24/7», когда паром, наконец, начнёт функционировать.
В Минтрансе Бурятии заявили, что ориентировочно в 20-х числах мая. Открытию переправы помешал ледоход на Селенге в середине апреля.
- После него причальные понтоны и сам паром «выдавило» льдом на сушу, – пояснили в ведомстве. – Для их переброски обратно на реку требуется спецтехника – краны и т. д. Подрядчика определили и заключили с ним контракт по ликвидации последствий ЧС и восстановлению работы переправы.
Работы стартуют в ближайшие дни. «Затем причальные сооружения и сам паром обследуют на безопасность их дальнейшей эксплуатации», – добавили в министерстве.
В районе Бурятии затягивается открытие паромной переправы
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