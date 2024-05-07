Вандалы глумятся над символом любви к Улан-Удэ

Недавно многие местные паблики во «ВКонтакте», включая «Аноним 03», облетели видео с конструкцией «Я люблю Улан-Удэ», установленной около здания Русского драматического театра имени Н. А. Бестужева. Арт-объект изрисовали разнообразными надписями вроде «Я люблю Курумкан». Некоторые оставляют на нём свои имена. Отметились там и какие-то безграмотные школьники, написавшие «6А лудшие».
Неизвестные сломали и дефис в слове Улан-Удэ. Интернет-пользователи осудили вандалов, испортивших конструкцию: «Всё загадили, животные».
Семь лет назад, в январе 2017-го, кто-то «украл» букву «А» из названия города в той же самой конструкции. Для ремонта её пришлось демонтировать. Тогда жителей и гостей бурятской столицы призвали бережно относиться к различным арт-объектам. Тот, что у Русского драмтеатра, появился в декабре 2015-го. Его изготовление обошлось в сто тысяч рублей. Композиция стала одним из излюбленных мест для фотосессий. Ещё одна такая же находится в парке «Юбилейный».