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Вандалы глумятся над символом любви к Улан-Удэ

Вандалы глумятся над символом любви к Улан-Удэ
Общество,  Фото: Аноним 03
Арт-объект около Русдрама испоганили и изрисовали надписями

Недавно многие местные паблики во «ВКонтакте», включая «Аноним 03», облетели видео с конструкцией «Я люблю Улан-Удэ», установленной около здания Русского драматического театра имени Н. А. Бестужева. Арт-объект изрисовали разнообразными надписями вроде «Я люблю Курумкан». Некоторые оставляют на нём свои имена. Отметились там и какие-то безграмотные школьники, написавшие «6А лудшие».

  



Неизвестные сломали и дефис в слове Улан-Удэ. Интернет-пользователи осудили вандалов, испортивших конструкцию: «Всё загадили, животные».

Семь лет назад, в январе 2017-го, кто-то «украл» букву «А» из названия города в той же самой конструкции. Для ремонта её пришлось демонтировать. Тогда жителей и гостей бурятской столицы призвали бережно относиться к различным арт-объектам. Тот, что у Русского драмтеатра, появился в декабре 2015-го. Его изготовление обошлось в сто тысяч рублей. Композиция стала одним из излюбленных мест для фотосессий. Ещё одна такая же  находится в парке «Юбилейный».

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