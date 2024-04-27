27 апреля

26 апреля

Популярное

Бурятия получит дополнительные 870 млн рублей на развитие инфраструктуры

Бурятия получит дополнительные 870 млн рублей на развитие инфраструктуры
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко

Они пойдут, в том числе, и на свиней

Глава Бурятии Алексей Цыденов отчитался о заседании президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. Оно прошло во Владивостоке под председательством полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева.

На нём, по словам Цыденова, рассмотрели «ряд очень важных вопросов по поддержке наших инвесторов, ТОРов, мастер-планов».

- Республике Бурятия выделили значительные средства - это дополнительные 870 млн рублей, - сообщил глава региона. - Они пойдут на поддержку наших проектов по свинокомплексу «Восточно-Сибирский», а также на развитие мясного скотоводства. Выделены дополнительные средства на реализацию комплексного развития центра города, которое осуществляется в рамках мастер-планов.

Правительство Бурятии позже конкретизировало эти расходы:

- строительство автодороги к площадке АО «Свинокомплекс «Восточно-Сибирский»;

- строительство автодороги с мостовым сооружением к площадке ООО «Бурятмясторг»;

- финансирование мероприятий по расселению граждан для реализации программы «Дальневосточный квартал».

Глава Бурятии доложил полпреду Трутневу о реализации мастер-планов в Северобайкальске и Улан-Удэ:

- Мы уже запустили многие проекты: строительство Нацмузея, театра «Байкал». Реализуем ключевой вопрос мастер плана по программе «Чистый воздух» - усиливаем электрические сети, ставим новые трансформаторные подстанции. Всё это позволит уже в этом году усилить электросетевое хозяйство в достаточной мере для возможности перевода порядка 1800 домов на электроотопление. Это только первый этап. Юрий Петрович (Трутнев - ред.) дал поручение дополнительно проработать с федеральными министерствами по последующему финансированию.

Алексей Цыденов сообщил, что также обсудили работу территории опережающего развития (ТОР) «Патриотическая».

- Бурятия делает большой упор на поддержку наших бойцов на СВО, производство беспилотников, антидронового оружия и другого оборудования. Также у нас очень много делают добровольческие объединения, наши неравнодушные, активные граждане. И по сути, мы открыли новую сферу производства, которое имеет не только военное применение, но и в последующем будет востребовано в гражданском секторе. 

Общий размер дополнительных средств на регионы ДФО составил 9,6 млрд рублей.

Как сообщал «Байкал-Daily», Чите досталось более миллиарда рублей на развитие инфраструктуры в местах новостроек.

свинокомплекс "Восточно-Сибирский" инфраструктура строительство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Бурятия представит саженцы на выставке в Монголии
Бурятия представит саженцы на выставке в Монголии
Экономика, 26.04.2024
Мероприятие проведут в мае в Селенгинском аймаке
Улан-удэнцы упорно продолжают бегство с малой родины
Улан-удэнцы упорно продолжают бегство с малой родины
Экономика, 24.04.2024
За два месяца столицу Бурятии покинули более 1800 человек
В ТОР «Забайкалье» два новых резидента
В ТОР «Забайкалье» два новых резидента
Экономика, 23.04.2024
Они будут обрабатывать древесину и выпускать минеральную воду 
Бурятия умудрилась обогнать Москву по перспективам трудоустройства
Бурятия умудрилась обогнать Москву по перспективам трудоустройства
Экономика, 22.04.2024
При этом эксперты ошарашили жителей республики размером средней зарплаты
Забайкалье и Вьетнам намерены сотрудничать
Забайкалье и Вьетнам намерены сотрудничать
Экономика, 18.04.2024
Дружба завязалась после трёхдневного рабочего визита
В Бурятии готовятся к строительству второго Северомуйского тоннеля
В Бурятии готовятся к строительству второго Северомуйского тоннеля
Экономика, 18.04.2024
«Это проект беспрецедентного масштаба для республики», - подчеркнул глава Бурятии
Стало известно, сколько денег тратят на себя в месяц жители Бурятии
Стало известно, сколько денег тратят на себя в месяц жители Бурятии
Экономика, 15.04.2024
По росту потребительского спроса республика оказалась 39-ой в стране
Границы ТОР «Забайкалье» расширят
Границы ТОР «Забайкалье» расширят
Экономика, 12.04.2024
Постановление подписал Михаил Мишустин
Зарплата в Бурятии оказалась самой низкой на Дальнем Востоке
Зарплата в Бурятии оказалась самой низкой на Дальнем Востоке
Экономика, 11.04.2024
Эксперты заявили, что жителям республики предлагают 59 с лишним тысяч в месяц

Улан-удэнцам становится не по силам аренда квартир
Улан-удэнцам становится не по силам аренда квартир
Экономика, 11.04.2024
«Конские» цены на съёмное жильё повергают горожан в шок

Улан-удэнские депутаты обсудят дефицит бюджета в 1,1 млрд
Улан-удэнские депутаты обсудят дефицит бюджета в 1,1 млрд
Экономика, 10.04.2024
Проект решения об утверждении отчёта появился на сайте органов местного самоуправления

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^