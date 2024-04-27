Бурятия получит дополнительные 870 млн рублей на развитие инфраструктуры

Они пойдут, в том числе, и на свиней

Глава Бурятии Алексей Цыденов отчитался о заседании президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. Оно прошло во Владивостоке под председательством полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева.

На нём, по словам Цыденова, рассмотрели «ряд очень важных вопросов по поддержке наших инвесторов, ТОРов, мастер-планов».

- Республике Бурятия выделили значительные средства - это дополнительные 870 млн рублей, - сообщил глава региона. - Они пойдут на поддержку наших проектов по свинокомплексу «Восточно-Сибирский», а также на развитие мясного скотоводства. Выделены дополнительные средства на реализацию комплексного развития центра города, которое осуществляется в рамках мастер-планов.

Правительство Бурятии позже конкретизировало эти расходы:

- строительство автодороги к площадке АО «Свинокомплекс «Восточно-Сибирский»;

- строительство автодороги с мостовым сооружением к площадке ООО «Бурятмясторг»;

- финансирование мероприятий по расселению граждан для реализации программы «Дальневосточный квартал».

Глава Бурятии доложил полпреду Трутневу о реализации мастер-планов в Северобайкальске и Улан-Удэ:

- Мы уже запустили многие проекты: строительство Нацмузея, театра «Байкал». Реализуем ключевой вопрос мастер плана по программе «Чистый воздух» - усиливаем электрические сети, ставим новые трансформаторные подстанции. Всё это позволит уже в этом году усилить электросетевое хозяйство в достаточной мере для возможности перевода порядка 1800 домов на электроотопление. Это только первый этап. Юрий Петрович (Трутнев - ред.) дал поручение дополнительно проработать с федеральными министерствами по последующему финансированию.

Алексей Цыденов сообщил, что также обсудили работу территории опережающего развития (ТОР) «Патриотическая».

- Бурятия делает большой упор на поддержку наших бойцов на СВО, производство беспилотников, антидронового оружия и другого оборудования. Также у нас очень много делают добровольческие объединения, наши неравнодушные, активные граждане. И по сути, мы открыли новую сферу производства, которое имеет не только военное применение, но и в последующем будет востребовано в гражданском секторе.

Общий размер дополнительных средств на регионы ДФО составил 9,6 млрд рублей.

Как сообщал «Байкал-Daily», Чите досталось более миллиарда рублей на развитие инфраструктуры в местах новостроек.