В Улан-Удэ проведут мотопробег в честь Дня Победы

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Также в городе состоится мотоджимхана



9 мая в Улан-Удэ состоится мотопробег (0+), посвящённый Дню Победы. Сбор пройдёт возле торгового центра «Мёд» с 13:00 до 14:00.



Старт будет дан в 14:00. Мотоциклисты проедут до улицы Балтахинова у мемориала Победы.



Отметим, что 11 мая в столице Бурятии состоятся мотосоревнования «MotoGymkhana» (18+). Мотоджимхана — спортивное испытание на время, в котором участники на мотоциклах соревнуются на самое быстрое маневрирование на асфальтовой площадке среди искусственных препятствий в виде конусов.



Мотоджимхана пройдёт на парковке торгово-развлекательного комплекса «Два кита». В 11:00 начнётся регистрация. В 12:00 стартуют соревнования. Вход на турнир свободный.



Возрастное ограничение: 18+.

