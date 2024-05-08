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В Бурятии за сутки разгорелось 15 лесных пожаров

В Бурятии за сутки разгорелось 15 лесных пожаров
Происшествия,  Фото:РАЛХ
Большинство из них уже ликвидировали

В минувший вторник, 7 мая, в лесах Бурятии обнаружили 15 лесных возгораний – в Баргузинском, Баунтовском, Бичурском, Кижингинском, Муйском, Прибайкальском, Тарбагатайском и Хоринском районах. Только в Баргузинском пожар возник из-за линейных объектов. К остальным привела неосторожность с огнём.

Всего к тушению привлекли 342 человека, включая сотрудников лесной охраны, МЧС и пожарных-десантников. Привлечь пришлось 67 единиц техники.

Большинство очагов – 14 – уже ликвидировали благодаря оперативным действиям и слаженной работе специалистов. По данным на утро 8 мая, продолжается борьба со стихией в Баунтовском и Кижингинском районах. В Муйском локализовали одно возгорание.

- Пожар на территории Таксимовского лесничества, который возник 4 мая, действует на площади в 950 гектаров. Сейчас там работают 72 человека, задействовано 7 единиц техники. Ситуация находится на постоянном контроле главы Бурятии и республиканского оперативного штаба по охране лесов от пожаров, – рассказали в РАЛХ.
лесные пожары Лес РАЛХ

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