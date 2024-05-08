На оживлённом участке произошло ДТП с вагоном и двумя легковушками
В Улан-Удэ из-за аварии «встали» трамваи. Всё произошло утром 8 мая на пересечении проспекта 50-летия Октября и улицы Чертенкова.
Как сообщили в комитете по транспорту городской администрации, на перекрёстке столкнулись вагон и два легковых автомобиля. Они заняли правую полосу. Движение там оказалось затруднено.
В столице Бурятии парализовало трамваи
Происшествия, Фото:
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