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В столице Бурятии парализовало трамваи

В столице Бурятии парализовало трамваи
Происшествия,  Фото:комитет по транспорту
На оживлённом участке произошло ДТП с вагоном и двумя легковушками

В Улан-Удэ из-за аварии «встали» трамваи. Всё произошло утром 8 мая на пересечении проспекта 50-летия Октября и улицы Чертенкова.

Как сообщили в комитете по транспорту городской администрации, на перекрёстке столкнулись вагон и два легковых автомобиля. Они заняли правую полосу. Движение там оказалось затруднено.

ДТП трамвай

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