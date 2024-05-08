В столице Бурятии парализовало трамваи

Происшествия, Фото: комитет по транспорту

На оживлённом участке произошло ДТП с вагоном и двумя легковушками



В Улан-Удэ из-за аварии «встали» трамваи. Всё произошло утром 8 мая на пересечении проспекта 50-летия Октября и улицы Чертенкова.



Как сообщили в комитете по транспорту городской администрации, на перекрёстке столкнулись вагон и два легковых автомобиля. Они заняли правую полосу. Движение там оказалось затруднено.



