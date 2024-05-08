Соревноваться будут смешанные команды
В Иркутске с 15 по 19 мая пройдёт чемпионат России по кёрлингу среди смешанных команд. Предварительные заявки на участие в турнире в ледовом дворце «Байкал» подали 16 команд из Московской, Новосибирской, Иркутской областей, Красноярского, Приморского краёв, Москвы и Санкт-Петербурга.
- Чемпионат страны среди смешанных команд в Иркутске будет проводиться второй раз. Впервые он прошёл у нас в прошлом году, тогда команда Приангарья заняла на домашнем льду второе место, - рассказал министр спорта области Павел Богатырев.
По регламенту на первом этапе соревнований команды поделены на две подгруппы по восемь команд в каждой, далее команды играют в подгруппах по круговой системе. Две лучшие команды из каждой группы выходят в следующий этап соревнований. На втором этапе четыре команды играют по олимпийской системе: полуфиналы, финальный матч и матч за третье место. Все матчи состоят из восьми эндов. При необходимости будет проводиться экстра-энд, до выявления победителя.
Планируется, что на соревнования в Иркутск приедет депутат Госдумы РФ, президент федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв. Комментировать матчи будет многократная чемпионка Европы и России, участница Олимпийских игр, призёр чемпионатов мира, Заслуженный мастер спорта России Ольга Жаркова. Главный судья чемпионата страны – Наталья Веневцева (Красноярск).
- Торжественное открытие чемпионата страны состоится в 15:00 15 мая. Финал и матч за третье место начнутся в 13:40 19 мая, в 16.30 пройдёт церемония награждения победителей и призёров, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.
Возрастное ограничение: 0+.
Иркутск опять примет чемпионат России по кёрлингу
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Традиционные соревнования проведут на Верхней Берёзовке
Также турнир будет посвящён выживанию в природной среде
Соревноваться будут смешанные команды
Соревнования проведут в окрестностях Тапхара
Высказать свои предложения пришло более 300 горожан. На их вопросы ответили представители УФСИН и городской администрации
Его проведут во второй половине мая
Соревнования стартуют 10 мая
Обустройство планируют завершить к началу лета
Также в городе состоится мотоджимхана
Его посетят ведущие специалисты в сфере профилактики наркомании
С 50-летием совместной жизни поздравили чету Носковых
Прямо сейчас рассматривается изменение границ лесного участка в отдалении от Энергетика
Учёным пришлось столкнуться с непредвиденными проблемами
Иркутянин прошёл Великую Отечественную и войну против империалистической Японии
Мероприятия состоялись в преддверии Дня Победы