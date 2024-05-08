Иркутск опять примет чемпионат России по кёрлингу

Соревноваться будут смешанные команды



В Иркутске с 15 по 19 мая пройдёт чемпионат России по кёрлингу среди смешанных команд. Предварительные заявки на участие в турнире в ледовом дворце «Байкал» подали 16 команд из Московской, Новосибирской, Иркутской областей, Красноярского, Приморского краёв, Москвы и Санкт-Петербурга.



- Чемпионат страны среди смешанных команд в Иркутске будет проводиться второй раз. Впервые он прошёл у нас в прошлом году, тогда команда Приангарья заняла на домашнем льду второе место, - рассказал министр спорта области Павел Богатырев.



По регламенту на первом этапе соревнований команды поделены на две подгруппы по восемь команд в каждой, далее команды играют в подгруппах по круговой системе. Две лучшие команды из каждой группы выходят в следующий этап соревнований. На втором этапе четыре команды играют по олимпийской системе: полуфиналы, финальный матч и матч за третье место. Все матчи состоят из восьми эндов. При необходимости будет проводиться экстра-энд, до выявления победителя.



Планируется, что на соревнования в Иркутск приедет депутат Госдумы РФ, президент федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв. Комментировать матчи будет многократная чемпионка Европы и России, участница Олимпийских игр, призёр чемпионатов мира, Заслуженный мастер спорта России Ольга Жаркова. Главный судья чемпионата страны – Наталья Веневцева (Красноярск).



- Торжественное открытие чемпионата страны состоится в 15:00 15 мая. Финал и матч за третье место начнутся в 13:40 19 мая, в 16.30 пройдёт церемония награждения победителей и призёров, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.



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