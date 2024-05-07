В суде отметили, что покупка авто на заёмные средства препятствием для его конфискации не является
Верховный суд Бурятии в апелляционном порядке рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, осуждённого Железнодорожным районным судом за повторную пьяную езду.
Улан-удэнец, будучи судимым в 2021 году за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения, вновь сел на руль в нетрезвом состоянии.
- Суд применил ст.70 УК РФ, частично присоединив к вновь назначенному наказанию неотбытую часть дополнительного наказания по предыдущему приговору, и окончательно назначил Д. 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года 1 месяц, - сообщают в Верховном суде республики.
Признавший вину осуждённый и его защитник просили о смягчении наказания, сославшись, в том числе, на наличие на иждивении несовершеннолетнего ребёнка сожительницы. Также сторона защиты была не согласна с решением суда о конфискации автомобиля, купленного, как следует из жалобы, на заёмные средства, и фактически принадлежащего заёмщику.
- Суд апелляционной инстанции отверг доводы осуждённого о незаконности решения суда в части конфискации транспортного средства, поскольку приобретение транспортного средства на заёмные средства препятствием для его конфискации не является, - отметили в суде.
Суд апелляционной инстанции пришёл к выводу, что назначенное наказание является справедливым, соразмерным содеянному, приговор - законным и обоснованным.
У жителя Улан-Удэ конфисковали купленный в кредит автомобиль
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