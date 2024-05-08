Его сделали бессрочным ещё два месяца назад
На сессии Народного Хурала в конце февраля депутаты одобрили изменения в статью № 1 республиканского закона «О статусе многодетных семей в Бурятии». В январе таковой по указу президента РФ закрепили на федеральном уровне за семьями, воспитывающими троих и более детей. Теперь он присваивается навсегда.
Республиканский закон вскоре привели в соответствие с ФЗ.
- Если раньше старший ребёнок достигал 18-ти лет (или 23-х для студентов-очников – прим.), считалось, что эта семья уже не многодетная. Сейчас статус бессрочный, – пояснила министр социальной защиты населения РБ Татьяна Быкова, выступавшая докладчиком по вопросу. – Норма унифицирована на всей территории России.
А в марте закон об этом подписал глава Бурятии Алексей Цыденов. Документ сразу же вступил в силу.
Многодетными отныне считаются ячейки общества с тремя и более ребятишками, включая усыновлённых и удочерённых. Все они получат удостоверения единого образца, разработанные Минтрудом России. На изготовление документов потребуется полтора миллиона рублей – по 50 рублей на бланк для 30 000 семей.
Многие родители по-прежнему задаются вопросом – вернут ли статус семьям, если старшему ребёнку исполнилось 18. К примеру, сын одной из жительниц Баргузинского района уже стал совершеннолетним, но он пока студент.
Ситуацию разъяснили в Минсоцзащиты РБ.
- Правительство республики занимается работой по приведению региональных нормативно-правовых актов в соответствие с указом президента РФ, – приводят ответ ведомства в группе «Баргузин-инфо.24/7». – Принятые акты опубликуют в госпабликах органов социальной защиты и СМИ.
Примерно такой же ответ в министерстве давали в марте. Многодетным положены льготные авиабилеты и путёвки в санатории, скидки на оплату коммуналки, освобождение от транспортного налога и бесплатные лекарства (для ребятишек до 6 лет) по рецепту врача.
В Бурятии подзависло возвращение статуса многодетных
Общество, Фото:
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