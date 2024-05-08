08 мая

07 мая

Популярное

В Бурятии подзависло возвращение статуса многодетных

В Бурятии подзависло возвращение статуса многодетных
Общество,  Фото:Cергей Тарасенко
Его сделали бессрочным ещё два месяца назад

На сессии Народного Хурала в конце февраля депутаты одобрили изменения в статью № 1 республиканского закона «О статусе многодетных семей в Бурятии». В январе таковой по указу президента РФ закрепили на федеральном уровне за семьями, воспитывающими троих и более детей. Теперь он присваивается навсегда.

Республиканский закон вскоре привели в соответствие с ФЗ.

- Если раньше старший ребёнок достигал 18-ти лет (или 23-х для студентов-очников – прим.), считалось, что эта семья уже не многодетная. Сейчас статус бессрочный, – пояснила министр социальной защиты населения РБ Татьяна Быкова, выступавшая докладчиком по вопросу. – Норма унифицирована на всей территории России.

А в марте закон об этом подписал глава Бурятии Алексей Цыденов. Документ сразу же вступил в силу.

Многодетными отныне считаются ячейки общества с тремя и более ребятишками, включая усыновлённых и удочерённых. Все они получат удостоверения единого образца, разработанные Минтрудом России. На изготовление документов потребуется полтора миллиона рублей – по 50 рублей на бланк для 30 000 семей.

Многие родители по-прежнему задаются вопросом – вернут ли статус семьям, если старшему ребёнку исполнилось 18. К примеру, сын одной из жительниц Баргузинского района уже стал совершеннолетним, но он пока студент.

Ситуацию разъяснили в Минсоцзащиты РБ.

- Правительство республики занимается работой по приведению региональных нормативно-правовых актов в соответствие с указом президента РФ, – приводят ответ ведомства в группе «Баргузин-инфо.24/7». – Принятые акты опубликуют в госпабликах органов социальной защиты и СМИ.

Примерно такой же ответ в министерстве давали в марте. Многодетным положены льготные авиабилеты и путёвки в санатории, скидки на оплату коммуналки, освобождение от транспортного налога и бесплатные лекарства (для ребятишек до 6 лет) по рецепту врача.


многодетные семьи дети Народный Хурал депутаты глава Бурятии

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии подзависло возвращение статуса многодетных
В Бурятии подзависло возвращение статуса многодетных
Общество, 08.05.2024
Его сделали бессрочным ещё два месяца назад
В Улан-Удэ продолжает подниматься Селенга
В Улан-Удэ продолжает подниматься Селенга
Общество, 08.05.2024
За сутки она прибавилась на 4 сантиметра
В Бурятии семейная пара отпраздновала 50-летие совместной жизни
В Бурятии семейная пара отпраздновала 50-летие совместной жизни
Общество, 08.05.2024
Супругов Гаськовых поздравил глава района 
В Улан-Удэ половина компаний запланировали летние корпоративы
В Улан-Удэ половина компаний запланировали летние корпоративы
Общество, 08.05.2024
Они собираются устраивать фуршеты и пикники
На Бурятию в День Победы обрушится непогода
На Бурятию в День Победы обрушится непогода
Общество, 08.05.2024
В республике пообещали дожди, мокрый снег и сильный ветер
В столице Бурятии изменится движение дюжины маршруток
В столице Бурятии изменится движение дюжины маршруток
Общество, 08.05.2024
Им придётся почти месяц объезжать перекрытую улицу

В Бурятии ушёл из жизни ветеран боевых действий на острове Даманский
В Бурятии ушёл из жизни ветеран боевых действий на острове Даманский
Общество, 08.05.2024
Юрий Калашников проработал в Тарбагатайской районной больнице больше 30 лет
Жителей Бурятии призвали не удивляться числу пропавших в республике
Жителей Бурятии призвали не удивляться числу пропавших в республике
Общество, 08.05.2024
Добровольцы из «ЛизаАлерт» рассказали, как находят бесследно исчезнувших людей

В селе Бурятии дохлую собаку выбросили вместе с мусором
В селе Бурятии дохлую собаку выбросили вместе с мусором
Общество, 08.05.2024
Мёртвое животное оставили прямо на улице
В Бурятии попросят о гармонии и благополучии населения
В Бурятии попросят о гармонии и благополучии населения
Общество, 08.05.2024
Шаманы проведут для этого специальный обряд

В Улан-Удэ безудержно дорожают квартиры в новостройках
В Улан-Удэ безудержно дорожают квартиры в новостройках
Общество, 08.05.2024
Такое жильё обойдётся почти в семь миллионов рублей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^