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В улан-удэнском сквере имени Сенчихина прошёл митинг в честь Дня Победы

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко

7 мая в улан-удэнском сквере имени Героя Советского Союза Прокофия Сенчихина прошёл митинг, посвященный 79-й годовщине Победы.

Выступили с приветственной речью и поздравили с праздником жителей микрорайона руководитель администрации Железнодорожного района Николай Попов и помощник депутата Вадима Бредний, директор по развитию ГК «Титан» Баир Дондубон. Они поздравили ветеранов и всех присутствующих с наступающим праздником, пожелали процветания нашей стране. А ветераны труда поблагодарили организаторов за то, что не забывают про людей, ковавших Победу.

После минуты молчания и залпов от военнослужащих салютной группы присутствующие возложили цветы и венки к памятнику Сенчихину.

На сцене состоялся концерт. Известные артисты исполнили песни военных лет, а детские коллективы Железнодорожного дома творчества показали тематические номера. Возле сцены все желающие могли угоститься солдатской кашей.

Особая дань памяти была отдана Гepoю Советского Союза Пpoкoфию Ceнчиxинy, имя которого носит сквер.

Прокопий Фёдорович с 1940 года работал в Улан-Удэ слесарем на автотракторном заводе. С первых дней Великой Отечественной войны упорно добивался отправки его на фронт. В 1942 году Прокопий Сенчихин окончил Забайкальское военное пехотное училище. В мае 1943 года отправился в армию, воевал на Воронежском фронте.

Осенью 1943 года младший лейтенант Прокопий Сенчихин временно исполнял обязанности командира батареи 261-го отдельного истребительно-противотанкового дивизиона. В октябре 1943 года батарея под командованием Сенчихина, обеспечивая переправу через Днепр у села Борки Киевской области, поддерживала огнём действия стрелкового полка за удержание плацдарма.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1944 года младшему лейтенанту Сенчихину за образцовое выполнение боевых заданий присвоено звание Героя Советского Союза. Высокую награду Герой получить не успел. 1-й Украинский фронт вместе с другими фронтами, завершив освобождение Украины, вступил в пределы Польши. Здесь 24 марта 1944 года принял свой последний бой Прокопий Сенчихин.
День Победы Титан

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