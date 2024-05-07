07 мая

06 мая

Популярное

«Голливудский бурят» Стивен Сигал приехал на инаугурацию Путина

«Голливудский бурят» Стивен Сигал приехал на инаугурацию Путина
Общество,  Фото:телеграм-каналы Дамбы Аюшеева, Алексея Цыденова
Он уже успел сфотографироваться с лидером российских буддистов

Во вторник, 7 мая, Владимир Путин официально вступит в должность президента РФ. Инаугурация начнётся в Кремле в 12:00 по московскому времени (в 17:00 – по местному) (возрастное ограничение – 0+).

Путин принесёт присягу в присутствии сенаторов, депутатов и судей Конституционного суда. Среди приглашённых – и российские губернаторы, включая главу Бурятии Алексея Цыденова. А ещё – Герои России, представители общественных организаций и конфессий, деятели науки и культуры.

В начале мероприятия в Андреевский зал Кремля внесут государственный флаг, символы президентской власти – штандарт и знак главы государства и особый экземпляр Конституции. Именно на ней российский лидер будет держать руку, произнося клятву из 33 слов.

Приглашённые на церемонию из Бурятии вовсю делятся в соцсетях своими впечатлениями и фото из Большого Кремлёвского дворца. Алексей Цыденов, к примеру, сделал совместный снимок с участником СВО из Кижингинского района по имени Зорикто. «Очень рад встрече и испытываю настоящую гордость за наших ребят», – написал руководитель региона в соцсетях.


А председатель Буддийской традиционной Сангхи России Хамбо Лама Дамба Аюшеев сфотографировался со знаменитым американским актёром, кинопродюсером и режиссёром, мастером боевых искусств Стивеном Сигалом, которого Путин в феврале 2023-го наградил орденом Дружбы. Его отметили за «большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества».

Семь лет назад голливудский актёр стал гражданином РФ. Указ об этом президент РФ подписал накануне Дня народного единства. А вскоре новоиспечённый россиянин получил из его рук паспорт. Кроме того, Сигал является спецпредставителем МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям и общему культурно-историческому наследию на общественных началах.

Стивена частенько называют «голливудским бурятом». Началось всё с пресс-конференции в Бишкеке в сентябре 2016-го. Тогда актёр рассказал, что его отец родом из Бурятии, а мать была индианкой. После этого заявления интерес в республике к знаменитости возрос, хотя детали своей биографии он менял уже неоднократно – в зависимости оттого, куда приезжал. Посещая разные уголки мира, Сигал каждый раз заявлял, что его предки именно из этих мест. Свои корни звезда мирового кинематографа пытался отыскать в Якутии, Приморье и в Монголии.

В Бурятии Стивен впервые побывал летом 2020-го и провёл в республике целую неделю – посетил Иволгинский и Ацагатский дацаны и туркомплекс «Степной кочевник» в Заиграевском районе. После звёздный гость отправился на Байкал, где наведался в Забайкальский нацпарк и выпустил в священное озеро мальков омуля. В начале февраля политики из США и Европы призвали ввести против «голливудского бурята» санкции.


инаугурация президент России Путин глава Бурятии Хамбо лама

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Росгвардейцы присоединились к акции «Бессмертный автополк»
Росгвардейцы присоединились к акции «Бессмертный автополк»
Общество, 07.05.2024
Сотрудники ведомства размещают на автомобилях портреты участников Великой Отечественной войны
«Голливудский бурят» Стивен Сигал приехал на инаугурацию Путина
«Голливудский бурят» Стивен Сигал приехал на инаугурацию Путина
Общество, 07.05.2024
Он уже успел сфотографироваться с лидером российских буддистов
Жителей Муйского района Бурятии призвали избегать длительного пребывания на улице
Жителей Муйского района Бурятии призвали избегать длительного пребывания на улице
Общество, 07.05.2024
Людям посоветовали пользоваться защитными масками, респираторами, марлевыми повязками
Пенсионерка из Улан-Удэ отказалась от помилования Путиным
Пенсионерка из Улан-Удэ отказалась от помилования Путиным
Общество, 07.05.2024
Наталья Филонова не захотела выходить из колонии по амнистии
В пригородном селе Бурятии захламили речку и земли
В пригородном селе Бурятии захламили речку и земли
Общество, 07.05.2024
Сельхозучастки там заросли сорняками и утонули в отходах

В Бурятии собирают штрафы с безалаберных владельцев собак
В Бурятии собирают штрафы с безалаберных владельцев собак
Общество, 07.05.2024
Жители республики не регистрируют своих питомцев и отпускают их на самовыгул

Пассажиры улан-удэнского аэропорта стали чаще опаздывать
Пассажиры улан-удэнского аэропорта стали чаще опаздывать
Общество, 07.05.2024
В результате люди пропускают свои рейсы
Треть улан-удэнцев не работают по специальности
Треть улан-удэнцев не работают по специальности
Общество, 07.05.2024
Эксперты выяснили, кому из горожан пригодился полученный в вузе диплом
Вандалы глумятся над символом любви к Улан-Удэ
Вандалы глумятся над символом любви к Улан-Удэ
Общество, 07.05.2024
Арт-объект около Русдрама испоганили и изрисовали надписями

В Улан-Удэ запустили парящий кран-фонтан
В Улан-Удэ запустили парящий кран-фонтан
Общество, 07.05.2024
Он заработал в сквере «Серебряной воды»
В Бурятии закроют два железнодорожных переезда
В Бурятии закроют два железнодорожных переезда
Общество, 07.05.2024
Движение на одном из них ограничат на сутки

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^