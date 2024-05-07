«Голливудский бурят» Стивен Сигал приехал на инаугурацию Путина

Во вторник, 7 мая, Владимир Путин официально вступит в должность президента РФ. Инаугурация начнётся в Кремле в 12:00 по московскому времени (в 17:00 – по местному) (возрастное ограничение – 0+).
Путин принесёт присягу в присутствии сенаторов, депутатов и судей Конституционного суда. Среди приглашённых – и российские губернаторы, включая главу Бурятии Алексея Цыденова. А ещё – Герои России, представители общественных организаций и конфессий, деятели науки и культуры.
В начале мероприятия в Андреевский зал Кремля внесут государственный флаг, символы президентской власти – штандарт и знак главы государства и особый экземпляр Конституции. Именно на ней российский лидер будет держать руку, произнося клятву из 33 слов.
Приглашённые на церемонию из Бурятии вовсю делятся в соцсетях своими впечатлениями и фото из Большого Кремлёвского дворца. Алексей Цыденов, к примеру, сделал совместный снимок с участником СВО из Кижингинского района по имени Зорикто. «Очень рад встрече и испытываю настоящую гордость за наших ребят», – написал руководитель региона в соцсетях.
А председатель Буддийской традиционной Сангхи России Хамбо Лама Дамба Аюшеев сфотографировался со знаменитым американским актёром, кинопродюсером и режиссёром, мастером боевых искусств Стивеном Сигалом, которого Путин в феврале 2023-го наградил орденом Дружбы. Его отметили за «большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества».
Семь лет назад голливудский актёр стал гражданином РФ. Указ об этом президент РФ подписал накануне Дня народного единства. А вскоре новоиспечённый россиянин получил из его рук паспорт. Кроме того, Сигал является спецпредставителем МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям и общему культурно-историческому наследию на общественных началах.
Стивена частенько называют «голливудским бурятом». Началось всё с пресс-конференции в Бишкеке в сентябре 2016-го. Тогда актёр рассказал, что его отец родом из Бурятии, а мать была индианкой. После этого заявления интерес в республике к знаменитости возрос, хотя детали своей биографии он менял уже неоднократно – в зависимости оттого, куда приезжал. Посещая разные уголки мира, Сигал каждый раз заявлял, что его предки именно из этих мест. Свои корни звезда мирового кинематографа пытался отыскать в Якутии, Приморье и в Монголии.
В Бурятии Стивен впервые побывал летом 2020-го и провёл в республике целую неделю – посетил Иволгинский и Ацагатский дацаны и туркомплекс «Степной кочевник» в Заиграевском районе. После звёздный гость отправился на Байкал, где наведался в Забайкальский нацпарк и выпустил в священное озеро мальков омуля. В начале февраля политики из США и Европы призвали ввести против «голливудского бурята» санкции.