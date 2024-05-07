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«Чёрные мусорщики» попали в объектив фотоловушек в Бурятии

«Чёрные мусорщики» попали в объектив фотоловушек в Бурятии
Общество,  Фото:Бурприроднадзор
Нарушителям выпишут штрафы

Ранее Бурприроднадзор установил видеоловушки в местах неоднократного сброса отходов «чёрными мусорщиками». 

- За эти дни мы уже получили кадры, как нерадивые граждане выбрасывают мусор с авто. Пока выясняем, кто владелец, а далее выпишем штраф. Видео обязательно опубликуем, - сообщили сегодня в ведомстве.

Также специалисты проинформировали, что фотоловушки установлены в местах скопления мусора. Планируется постоянно менять место их дислокации.

- В Бурятии насчитывается 805 несанкционированных мест размещения отходов. Напомним, сброс мусора с легкового автомобиля обойдётся физлицу - нарушителю до 15 тысяч рублей (юрлицу - до 50 тысяч рублей), с грузовика - до 50 тысяч рублей (юрлицу - до 120 тысяч рублей). Между тем, как показывает наша административная практика, увезти на полигон мусор гораздо дешевле, чем платить штраф, - рассказали в Бурприроднадзоре.

Видеоматериалы нарушений - сброс мусора в несанкционированных местах (с фиксацией госномера автомобиля) – можно отправлять в Бурприроднадзор по электронной почте info@rsbpn.govrb.ru
мусор

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