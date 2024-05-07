Нарушителям выпишут штрафы
Ранее Бурприроднадзор установил видеоловушки в местах неоднократного сброса отходов «чёрными мусорщиками».
- За эти дни мы уже получили кадры, как нерадивые граждане выбрасывают мусор с авто. Пока выясняем, кто владелец, а далее выпишем штраф. Видео обязательно опубликуем, - сообщили сегодня в ведомстве.
Также специалисты проинформировали, что фотоловушки установлены в местах скопления мусора. Планируется постоянно менять место их дислокации.
- В Бурятии насчитывается 805 несанкционированных мест размещения отходов. Напомним, сброс мусора с легкового автомобиля обойдётся физлицу - нарушителю до 15 тысяч рублей (юрлицу - до 50 тысяч рублей), с грузовика - до 50 тысяч рублей (юрлицу - до 120 тысяч рублей). Между тем, как показывает наша административная практика, увезти на полигон мусор гораздо дешевле, чем платить штраф, - рассказали в Бурприроднадзоре.
Видеоматериалы нарушений - сброс мусора в несанкционированных местах (с фиксацией госномера автомобиля) – можно отправлять в Бурприроднадзор по электронной почте info@rsbpn.govrb.ru
«Чёрные мусорщики» попали в объектив фотоловушек в Бурятии
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
На это у них ушёл всего месяц
Движение на одном из них ограничат на сутки
Нарушителям выпишут штрафы
Улан-Удэ вовсю готовят ко Дню Победы
Андрею Хабдаеву было 70 лет
За сутки она прибавилась на 5 сантиметров
С 6 по 12 мая в республике проходит неделя сохранения здоровья лёгких
Гусь-гуменник населяет тундру и тайгу Евразии от Гренландии до Дальнего Востока
После состоится торжественный митинг
Там пообещали устранить всё недочёты
Чтобы получить её, бойцу пришлось дойти до уполномоченного
В суде отметили, что покупка авто на заёмные средства препятствием для его конфискации не является
Это объяснили техническими работами
Активисты установят памятник
Там валяется мусор и деревья и шастают блудные коровы