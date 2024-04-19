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«Двуногие крысы»: Депутат из Бурятии назвал виновных в прорыве дамбы в Орске

«Двуногие крысы»: Депутат из Бурятии назвал виновных в прорыве дамбы в Орске
Власть, 
Николай Будуев выдвинул свою версию масштабного наводнения

В начале апреля на реке Урал в Орске прорвало насыпную дамбу. Там началось мощное наводнение. В Оренбургской области затопило более 10 тысяч жилых домов. Такого мощного половодья в регионе не было сто лет. Пришлось даже ввести режим ЧС федерального характера.

В следственном комитете возбудили уголовные дела о халатности (по части 1 статьи 293 Уголовного кодекса РФ) и нарушении правил безопасности при строительстве (по части 1 статьи 216 УК). Федеральные СМИ писали, что гидротехническое сооружение за миллиард рублей ввели в эксплуатацию десять лет назад, в 2014 году, и требования к его содержанию неоднократно нарушались. А в компании «Спецстрой», строившей дамбу в Орске, назвали две возможные причины прорыва – человеческий фактор и грызуны.

- Но посмотрев по съёмкам, в каком месте случился прорыв, этот фактор [человеческий] у меня отпал. Остались только грызуны, которые могли эту дамбу проточить – и этой двух- трёхсантиметровой дырочки, отверстия, хватило бы, чтобы вода пошла через неё, – заявил в эфире федерального канала директор компании Сергей Комаров.

Версию с грызунами прокомментировал недавно Николай Будуев, представляющий интересы жителей Бурятии в нижней палате российского парламента. Видео он разместил на своей странице во «ВКонтакте».

- Поступил вопрос – как вы думаете, что случилось с дамбой в Орске? Неужели её и правда съели мыши? Ответ: сейчас по стране уже можно составлять рейтинг животных-вредителей. Вспомним бакланов, которые съели какую-то крышу на спортивном комплексе в Санкт-Петербурге, кошку, которая в Улан-Удэ ночью прокралась на ТЭЦ-1, перегрызла провода и устроила короткое замыкание, – отметил народный избранник. – Представляем себе эту картину феерическую. Так вот и в Орске сейчас валят всю вину на бедных мышей. На самом деле дамбу там, скорее всего, съели крысы – жирные, двуногие. Если им дать волю, они всю страну съедят. Поэтому необходимо бороться с коррупцией – чем, собственно говоря, мы все и должны заниматься. Я имею в виду депутатов. 

Авария на улан-удэнской ТЭЦ, о которой упомянул Будуев, была в декабре 2009 года. Виновницей же стала пресловутая кошка, умудрившаяся закоротить провода в электроячейке. Короткое замыкание привело сперва к обесточиванию секции, а затем – к настоящей цепной реакции, закончившейся остановкой котлоагрегатов. А о том, что морские птицы портят светоотражающую плёнку на крыше стадиона «Санкт-Петербург Арена» (сейчас – «Газпром Арена»), заявил в августе 2027-го уже бывший вице-губернатор северной столицы. Он отметил: несмотря на то, что плёнка выдерживает нагрузку в 400 килограммов на квадратный метр, она оказалась уязвимой для бакланов. 

дамба наводнение госдума депутаты

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