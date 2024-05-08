Они побеседовали на разные темы
Сотрудники филиала по Тарбагатайскому району уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Бурятии встретились со священнослужителем отцом Петром, настоятелем храма в честь иконы Божией Матери «Державная».
- Беседа прошла в рамках общественно-политического и государственно-правового информирования и посвящена профилактике противодействия терроризму и экстремизму. Обсуждён вопрос об опасности и вреде террористических организаций, о важности сохранения мира и единства между народами, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
В ходе беседы сотрудники задавали вопросы на интересующие темы, а в завершение настоятель благословил собравшихся и пригласил всех в храм на богослужение.
Сотрудники УФСИН Бурятии встретились с настоятелем храма
Общество, Фото:
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