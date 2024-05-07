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В Улан-Удэ автобусы украшают к 9 мая

В Улан-Удэ автобусы украшают к 9 мая
Общество, 
Там будет играть музыка военных лет

В преддверии Дня Победы, который Бурятия вместе со всей страной отметит уже в ближайший четверг, в Улан-Удэ украсили один из новых больших «Волгабасов». Этот автобус курсирует по маршруту № 3.

Водитель Александр Лоскутов и кондуктор Татьяна Савостина постарались на славу – в салоне появились шары, флажки и праздничные плакаты. Там звучит музыка военных лет.



9 мая плакаты, посвящённые 79-ой годовщине Победы, появятся и в других муниципальных автобусах. А пассажиры в дороге смогут послушать песни времён Великой Отечественной войны, рассказали в городской администрации. 
автобус День Победы транспорт

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