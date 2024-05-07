Там будет играть музыка военных лет
В преддверии Дня Победы, который Бурятия вместе со всей страной отметит уже в ближайший четверг, в Улан-Удэ украсили один из новых больших «Волгабасов». Этот автобус курсирует по маршруту № 3.
Водитель Александр Лоскутов и кондуктор Татьяна Савостина постарались на славу – в салоне появились шары, флажки и праздничные плакаты. Там звучит музыка военных лет.
9 мая плакаты, посвящённые 79-ой годовщине Победы, появятся и в других муниципальных автобусах. А пассажиры в дороге смогут послушать песни времён Великой Отечественной войны, рассказали в городской администрации.
В Улан-Удэ автобусы украшают к 9 мая
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с площади Сухэ-Батора
Проведены мероприятия по локализации очага заболевания
Сотрудники ведомства размещают на автомобилях портреты участников Великой Отечественной войны
Площадь Советов перекроют рано утром
Мероприятие прошло в Республиканском многоуровневом колледже
Он уже успел сфотографироваться с лидером российских буддистов
Людям посоветовали пользоваться защитными масками, респираторами, марлевыми повязками
Наталья Филонова не захотела выходить из колонии по амнистии
Сельхозучастки там заросли сорняками и утонули в отходах
Жители республики не регистрируют своих питомцев и отпускают их на самовыгул
Работы проводились в селе Троицкое
В результате люди пропускают свои рейсы
Он пройдёт в составе колонны участников СВО
Эксперты выяснили, кому из горожан пригодился полученный в вузе диплом
Арт-объект около Русдрама испоганили и изрисовали надписями