В Улан-Удэ автобусы украшают к 9 мая

Там будет играть музыка военных лет



В преддверии Дня Победы, который Бурятия вместе со всей страной отметит уже в ближайший четверг, в Улан-Удэ украсили один из новых больших «Волгабасов». Этот автобус курсирует по маршруту № 3.



Водитель Александр Лоскутов и кондуктор Татьяна Савостина постарались на славу – в салоне появились шары, флажки и праздничные плакаты. Там звучит музыка военных лет.







9 мая плакаты, посвящённые 79-ой годовщине Победы, появятся и в других муниципальных автобусах. А пассажиры в дороге смогут послушать песни времён Великой Отечественной войны, рассказали в городской администрации.

