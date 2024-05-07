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В Улан-Удэ ЧОП «забыло» заключить трудовой договор с охранником

В Улан-Удэ ЧОП «забыло» заключить трудовой договор с охранником
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Восстановить трудовые права работника помогла прокуратура

Прокуратура Железнодорожного района Улан-Удэ защитила трудовые права сотрудника ЧОП, работающего охранником на автозаправочной станции.

«Установлено, что в нарушение требований ст. 67 Трудового кодекса частное охранное агентство трудовой договор с этим работником не заключило. Кроме того, на момент прокурорской проверки ему частично не произведена оплата труда за отработанные в ноябре и декабре 2023 года смены», - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Руководитель охранной организации получил прокурорское представление. После этого с работником оформили трудовые отношения. Также ему выплатили задолженность по заработной плате и компенсацию морального вреда в размере пяти тысяч рублей. Также осуществлены отчисления налогов и страховых взносов.

За допущенные нарушения начальник охраны привлечён к административной ответственности по ч.ч. 4 и 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Уклонение от оформления трудового договора, неполная выплата в установленный срок заработной платы». Его оштрафовали на шесть тысяч рублей.

прокуратура трудовое законодательство

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