Сосны высадили в Тэгдинском участковом лесничестве
В преддверии Дня Победы в Хоринском районе Бурятии лесники из Курбинского лесничества организовали посадку саженцев хвойных деревьев. Они провели акцию «Сад памяти» (0+).
Этот «Сад Памяти» заложили потомки тех, кто приближал Победу ценой собственной жизни.
- Сегодня мы не просто восстанавливали лес, мы отдали дань памяти участникам Великой Отечественной войны, нашим героям. В такой доброй, важной акции приняли участие работники нашего лесничества, сотрудники администрации сельского поселения «Верхнекурбинское», Тэгдинского дома культуры и общественные инспекторы по охране окружающей среды. Мы высадили 4 200 саженцев сосны обыкновенной в Тэгдинском участковом лесничестве. От всего сердца благодарю тех, кто был с нами на посадках. Желаю благополучия, мира в сердце и совершения новых, пусть небольших, но подвигов, таких как посадка новых деревьев, которые впоследствии станут большим и пышным лесом для будущего поколения, - рассказала участковый лесничий Курбинского лесничества Наталья Мартынова.
В Бурятии более четырёх тысяч молодых сосен высадили в память о погибших солдатах
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