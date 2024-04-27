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Жители Бурятии за год наели в кафе и ресторанах на 17 с лишним миллиардов

Жители Бурятии за год наели в кафе и ресторанах на 17 с лишним миллиардов
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Оборот общепита в республике увеличился на 7,2%

В Бурятстате рассказали о ситуации в сфере общепита в республике. Жители Бурятии, как выяснилось, исправно посещают кафе и рестораны и за год сделали им неплохую выручку.

По данным Бурятстата, оборот общественного питания в регионе в ушедшем 2023-ем составил 17 миллиардов 200 миллионов рублей – на 7,2% (в сопоставимых ценах) больше, чем в 2022-ом, а на душу населения – в среднем 17 600 рублей (+17,3% за 12 месяцев).

Оборот розничной торговли за это же время оценили в 269 миллиардов 600 миллионов рублей (+5,8%). Большая его доля пришлась на продукты, включая напитки и табачные изделия (52,6%). Наши земляки активно покупали и различные непродовольственные товары.

- Основную часть (60,9%) оборота розничной торговли формировали индивидуальные предприниматели, реализующие товары вне рынка, – отметили в ведомстве.

Через Интернет в Бурятии реализовали товары на 2 миллиарда 300 миллионов рублей – это показатель по сравнению с 2022-ым увеличился в 2,2 раза. В общем объёме оборота розничной торговли доля дистанционных продаж достигла 0,8 % (годом ранее – 0,4%.).
торговля общепит Бурятстат деньги

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